因應美中貿易大戰 賴清德：戒慎但不恐懼

2018-07-30 23:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對美中貿易大戰，行政院長賴清德今晚在三立播出的電視節目專訪指出，行政院成立專案小組密切關注，「我們是戒慎但不恐懼」，更要積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），讓台灣企業有機會「立足台灣、佈局全球」。

賴揆表示，其實行政院成立專案小組密切關注美中貿易大戰的後續發展，我們是戒慎但不恐懼，行政院的相關部會持續掌握每一個產業，受到中美貿易大戰的衝擊，政府給予協助。

賴揆指出，第二個就是說有一些台商，他要回到台灣來，這也是最早討論的，行政院有責任成立專案小組，特別把招商辦公室投資事業處及投審會，整合成一個投資台灣事務所，專門要來迎接台商回國，解決設廠的各項問題。

賴揆說明，如果他的產業不適合回來台灣，必須要到東南亞去，政府也會協助他，特別是群聚，協助台商有一個產業的群聚，另外也跟東南亞國家、新南向的國家，分別簽訂投資保障的協定，讓他們更有機會，可以持續生存發展下去。

賴揆提及，第三個也積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），讓台灣企業有機會立足台灣、佈局全球，否則的話關稅壁壘，如果關稅問題沒有解決，我們也擔心台商回到台灣投資，未來的經貿上面會碰到困難。

賴揆說，該修法的法案都已送到立法院，有些已經三讀通過，有些在朝野協商，另外還請經貿辦公室的政委鄧振中，擔任談判國家的代表去相關部會，一個部會一個部會沙盤推演，就是希望說「哪一天CPTPP的主辦國，邀請台灣加入的時候，我們可以不花很多時間，就可以加入」。