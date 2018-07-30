拍賣黨產拖一年未完成調查 黃國昌：行政執行署擺爛

2018-07-30 21:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會成立至今已祭出2道追徵行政處分，向國民黨追徵20億元價金，行政執行署預定於8月7日三拍流標的黨工宿舍，但追徵案件移送行政執行署一年多來，拍賣進度嚴重落後，早完成鑑價、市場詢問度最高的松山區黨部遲不開拍，行政執行署今坦承「未完成調查」，但否認有怠惰情事；時代力量立委痛批，這不是擺爛，什麼才是擺爛，行政執行署要和國民黨一起當轉型正義的絆腳石嗎！

「停車費強力執行、拍賣黨產慢慢拖！」時代力量立委黃國昌發文砲轟，今天看到法務部行政執行署拍賣國民黨不當黨產拖延擺爛的新聞，又想起停車費這件事，追討不當黨產，好不容易完成立法，黨產會早在去年夏天移送執行署執行，結果黨產拍賣拖了一年多，竟然只拍賣一間老宿舍。

黃國昌更質疑，其他更值錢的標的，都還放著沒處理，難道這就是法務部要告訴全體國人的「公平正義」嗎？

時代力量立委徐永明也批，執行署睜眼說瞎話，黨產拍賣拖一年，去年7月，黨產會已將國民黨松山黨部等不當黨產，送交行政執行署等待拍賣，然而過了一年卻只開拍一間黨工宿舍。

「請問呂文忠署長，這不是擺爛什麼才是擺爛！」徐永明強調，其他值錢的重要標的都未進行拍賣，其中市場詢問度最高的松山黨部，竟然一整年還未完成調查，現在執行署還有臉出來說沒拖延怠惰。

徐永明指出，拍賣這些黨產所追討回國庫的錢，將依促轉條例成立特種基金，推動轉型正義、人權教育等項目，但就是因為行政執行署的怠惰，讓促轉會的特種基金至今無法成立，執行署是打算陪國民黨一起當轉型正義的絆腳石嗎？

徐永明呼籲，促轉會二年內就要提出任務總結報告，執行署切勿再擺爛，請法務部長蔡清祥要求執行署，立刻訂出黨產拍賣時間表，並將物件公布於網路，受全民監督。