拍賣黨產拖一年未完成調查 黃國昌：行政執行署擺爛

2018-07-30 21:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會成立至今已祭出2道追徵行政處分，向國民黨追徵20億元價金，行政執行署預定於8月7日三拍流標的黨工宿舍，但追徵案件移送行政執行署一年多來，拍賣進度嚴重落後，早完成鑑價、市場詢問度最高的松山區黨部遲不開拍，行政執行署今坦承「未完成調查」，但否認有怠惰情事；時代力量立委痛批，這不是擺爛，什麼才是擺爛，行政執行署要和國民黨一起當轉型正義的絆腳石嗎！

「停車費強力執行、拍賣黨產慢慢拖！」時代力量立委黃國昌發文砲轟，今天看到法務部行政執行署拍賣國民黨不當黨產拖延擺爛的新聞，又想起停車費這件事，追討不當黨產，好不容易完成立法，黨產會早在去年夏天移送執行署執行，結果黨產拍賣拖了一年多，竟然只拍賣一間老宿舍。

黃國昌更質疑，其他更值錢的標的，都還放著沒處理，難道這就是法務部要告訴全體國人的「公平正義」嗎？

時代力量立委徐永明也批，執行署睜眼說瞎話，黨產拍賣拖一年，去年7月，黨產會已將國民黨松山黨部等不當黨產，送交行政執行署等待拍賣，然而過了一年卻只開拍一間黨工宿舍。

「請問呂文忠署長，這不是擺爛什麼才是擺爛！」徐永明強調，其他值錢的重要標的都未進行拍賣，其中市場詢問度最高的松山黨部，竟然一整年還未完成調查，現在執行署還有臉出來說沒拖延怠惰。

徐永明指出，拍賣這些黨產所追討回國庫的錢，將依促轉條例成立特種基金，推動轉型正義、人權教育等項目，但就是因為行政執行署的怠惰，讓促轉會的特種基金至今無法成立，執行署是打算陪國民黨一起當轉型正義的絆腳石嗎？

徐永明呼籲，促轉會二年內就要提出任務總結報告，執行署切勿再擺爛，請法務部長蔡清祥要求執行署，立刻訂出黨產拍賣時間表，並將物件公布於網路，受全民監督。

  • 列入8月7日行政執行署台北分署第三度拍賣的國民黨松山區寶清段的黨工宿舍（圖中2樓），該物件位於南京東路巷內前二拍皆流標。（資料照）

    列入8月7日行政執行署台北分署第三度拍賣的國民黨松山區寶清段的黨工宿舍（圖中2樓），該物件位於南京東路巷內前二拍皆流標。（資料照）

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