藍批賴清德主政7年債台高築 綠嘆第1名優等生被噴口水

2018-07-30 21:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行中央審計處106年度台南市地方總決算審核報告，議會國民黨團批評，台南市年度預算約800億，但資本門未執行建設經費高達74億元，執行不力，六都排第5，縣市合併後，人事不但沒有精簡，人事費更高達366億，佔總預算的5成，而公共債務達652億，基金負債屬潛藏債務也高達400多億，債台高築又人事擴張，台南市那有錢建設？

國民黨議員要求審計處長吳錦祥針對局室基金進行監督，並將糾正項目送監察院調查。市議員盧崑福、蔡育輝、洪玉鳳等人表示，台南市政府年度預算約800億元，其中經常門的薪水需要580億元，資本門的建設經費也編列200多億元，但審計處糾正102年到106年度，賴清德在台南市主政期間，資本支出計畫預算保留偏高，也就是預算執行能力差，六都排名第5，本年度資本門保留數達74億，這樣的執行能力，賴清德怎會是第1名市長？

民進黨團總召邱莉莉則反駁說，審計處106年總決算審核報告指出「南市府近年來積極調整財政結構，並厲行開源結流，財政努力已見成效，歲計產生巨額賸餘並有效控減公共債務，債務管理績效經中央考核為六都第1名」，卻引起國民黨議員反彈。

民進黨團表示，國民黨議員把議場當選舉戰場，不接受台南市財政紀律提升的事實，但相信市民眼睛是雪亮的，不會認同為選舉混淆視聽的惡鬥問政。過去由於財劃法不合理，使得市政負債成為台南市進步的羈絆，但賴清德上任市長後對財政紀律要求相當嚴格，不任意舉債，才讓台南的公共債務管理成為全國的模範生，「同樣一份審計處的地方政府審核報告，有國民黨執政縣市的首長才獲得第6名就四處自誇，縣府還發布新聞稿炫耀一番，但台南是第1名的優等生，卻被國民黨議員噴口水、批評得體無完膚，「這不是政治惡鬥什麼才是政治惡鬥」？