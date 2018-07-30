人事費偏高、增258人 南市府：員額六都最少

2018-07-30 20:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行106年度台南市地方總決算審核報告，根據審計部台南市審計處的報告，南市合併後增加258人，而近5年來，人事費占當年度歲出決算數比率約5成，明顯偏高，且自籌財源仍不足支應人事費支出，財政負擔沈重，應持續控管員額，降低人事費負擔。

市府表示，近5年人事費平均占當年度歲出決算數比率49.12％，且已從104年的52.21％，至106年已下降至48.97％，人事費支出已大幅趨緩。縣市合併升格以來，為防止員額大幅成長，市府採總量控管原則，嚴控各機關增加正式人力，自合併升格以來，人力員額也為六都最少。

審計處長吳錦祥報告指出，南市府106年度實際員額數2萬7124人，較合併前的2萬7866人，增加258人，約0.93％；總決算人事費365億8000餘萬元，持續呈現擴張趨勢。其占自籌財源比率，由上年度121.52％降至本年度103.55％，為近5年度最低，顯示自籌財源仍不足支應人事費支出。

市府表示，人事費占歲出比例較高主要原因是100年7月起調薪3%，加上年度俸級晉級等自然成長。而消防及社工等人力逐年補實，其中消防人員106年度較合併前增加149人，社工人力增加90人，以及因退休人員增加退休給付經費逐年增加，提撥舊制勞工退休準備金等原因。