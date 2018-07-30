東亞青運停辦 涉外人士批中：國際運動恐怖主義行徑

2018-07-30 16:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國阻撓停辦台中舉辦的首屆東亞青年運動會，涉外人士痛批，這形同是國際運動恐怖主義行徑。

涉外人士指出，中國此舉是對國際奧會精神赤裸裸的踐踏。不僅毫不遮掩違反國際奧會運動員章程規定，甚至在東亞奧會上要脅誘迫南韓、北韓、蒙古、香港、澳門等會員代表，硬生生取消台中市的主辦權，北京無疑是將政治利益凌駕於台灣及東亞青年對運動榮譽追求信念之上，完全是歧視中的歧視，踐踏友誼中的踐踏友誼。

涉外人士並說，在台中市投入大量財力物力準備，距離賽事僅剩一年的時刻，中國出手阻止賽事進行，且採取「無限期延後」、「未指定接辦方」模式，更是踐踏奧會精神的升級版。相較2014年9月，越南原承辦2019年第18屆亞運，卻因財政問題宣布棄辦，國際奧會隨即決定由印尼接手，改於2018年在印尼泗水舉行前例，整個過程充分展現「無歧視，友誼，團結」及「治理，溝通」的奧運精神、運動家精神，更加凸顯中國綁架東亞奧會之舉，完全是歧視性霸凌的表現。

對於台灣民間發起「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」（簡稱「東奧正名公投」），涉外人士表示，中國對台大力施壓的舉動，會激化國人情緒，凝聚反中共識，進而促使「東奧正名公投」成案，甚至投票通過，事情發展勢必讓北京始料未及，更坐實中國才是破壞兩岸穩定的始作俑者。

涉外人士說，中國施壓取消我主辦東亞青運，加上誘奪我邦交國破壞現狀、強迫邦交國變更我駐處名稱、施壓外航將「台灣」名稱加註「中國」等打壓作為，已引發國際關注，政府除持續透過邦交國及友我國家管道發聲，也藉此敦促北京應避免採取升級或破壞穩定的行動，以維區域安全與穩定。