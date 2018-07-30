強悍剝奪東亞青運主辦權 林佳龍：歷史會記住中國

2018-07-30 16:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府申復東亞青運主辦權，市長林佳龍今日痛批，中國球員兼裁判，在還沒有上場就宣告比賽結束，如此赤裸裸且粗暴違反奧運精神的決定，為全世界上了一門課，將在世界及奧運史上被記錄下來，在運動場上、在國際間，中國是最大的輸家。

林佳龍在市政會議說，台中市在籌辦賽會上全力以赴，也獲東亞奧會肯定，政治因素影響體育對台中市極不公平，將以運動選手參賽作為奮鬥目標，據理力爭，一步步進行申復或訴請相關仲裁，場館興建及運動員培訓不因此中斷。

林又說，中國的操控違反東亞奧會精神及規定，此錯誤決定在運動場上、在國際間，最大的輸家是中國，這場不公平的競賽，有人球員兼裁判，還沒有上場就宣告比賽結束，如此赤裸裸且粗暴違反奧運精神的決定，為全世界上了一門課，也將在世界及奧運史上被記錄下來。

運動局長王慶堂指出，市府持續籌備東亞青運不中斷，符合國際標準的朝馬羽球場、北區游泳競賽池和跳水池、多功能運動中心柔道場館已正式營運，其他競賽場地包括網球、沙灘排球，自由車場及田徑場、體育館也已竣工或修繕中。

王也說，競賽業務籌備都依EAOC合約及會章期程執行，14類共124項比賽的賽程規劃也已完成，並已完成競賽總經理聘任、14種競賽種類技術手冊、混合賽及測試賽草案、場館空間規劃及器材規格，東亞青籌辦狀況妥善。

法制局長吳梓生說明，市府提出申復，基於「法」及「約」的基礎上進行，就實體層面而言，台中市與東亞奧會訂有契約，依據此契約相關規定，雙方都要遵守會章，台中市所應進行的作業均按照約定期程進行，無任何違約或違反承諾情事；另外，就程序面來說，要遵守臨時理事會召集規定，但EAOC未秉行。