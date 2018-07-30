「司改向前走」交流座談 羅秉成：改革要向人民報告

「司改向前走」高雄地院交流座談，政務委員強調改革要到基層向人民報告。（記者黃良傑攝）

2018-07-30 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕總統蔡英文於去年八月召開國是會議，今年將滿一年，行政院、司法院、法務部今天聯合舉辦「司改向前走-司法改革地方意見交流座談會」，說明司法改革國是會議後的司法改革進度，政務委員羅秉成強調司法改革一定要到基層，不僅法律人之責，另不適任的司法官的評鑑與退場，還要有外部人員參與，才不會被詬病評鑑制度不彰。

二院一部於高雄地院召開「司改向前走」座談，邀請地方法律、醫療、工商社團、地方民意代表，以及衛福部、敎育部、警政署等部會代表參與，持續深化雙向溝通與對話交流，由羅秉成與司法院秘書長呂太郎、法務部次長陳明堂聯合主持，就社會矚目的司改議題進行簡報與意見交流。

行政院簡報「司法改革國是會議概覽介紹」，司法院簡報「國民參與刑事審判制度」（國民法官制度）、訴訟外紛爭解決機制ADR及金字塔型訴訟制度，法務部簡報「新世代反毒策略及多元處遇方案」、「犯罪被害人之權益保障（含社會安全網）」、「更生人職能培力-強化受刑人自主監外作業」等議題。

政務委員羅秉成指出，蔡總統認為司法改革國是會議，屆滿一年前，有必要向人民報告，有鑑於往常改革被質疑閉門在做，因此，政黨輪替後著重實質且自基層改革，不過，國是會議確定的改革方向如何被落實很重要，他點出訴訟門檻太低，應該瘦身、分流，必須提升調解功能。

此外，司改向前走也討論二、三審間不斷發回更審問題，還有如最近花蓮地檢署某檢察官被詬病的問題，不適任司法官退場問題、評鑑制度，均被詬病功能不彰，懲戒法庭未來是否加入外部人士，也是司法改革的一環。

法務部陳明堂政務次長在致詞時表示，傾聽人民的聲音，是這一次司法改革國是會議最重要的目標，司法改革不侷限於司法院及法務部之間，才能具體回應人民的需求，而推動司法改革迄今，已展現出的具體成果，我們將加快腳步，積極推動後續司改，將在今年8月7日對外公布司法改革第二次進度報告。

「司改向前走」高雄地院交流座談，政務委員強調改革要到基層向人民報告。（記者黃良傑攝）