紀政任青運榮譽總顧問 林佳龍：不該與正名公投混為一談

針對台中市政府遭取消主辦東亞青年運動會，台中市政府30日在台北舉行「台中市政府正式向東亞奧會申復繼續主辦2019東亞青年運動會國際記者會」，市長林佳龍出席發表聲明。（記者方賓照攝）

2018-07-30 14:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國以台灣推動東京奧運正名公投為由，主導拔掉台中市明年舉辦東亞青年運動會主辦權。針對有人指向原因是台中市長林佳龍聘用的東亞青運榮譽總顧問，就是東京奧運正名公投發起人紀政，林佳龍今強調，紀政擔任榮譽總顧問，是秉持專業身分，和民間所發起的任何公投是兩件事，不應該混為一談。

林佳龍今特地北上於台大會議中心召開國際記者會，正式向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復，並發函其他八個會員國，爭取國際聲援。林佳龍表示，希望此事回到最單純的第一屆東亞青年運動會宗旨，任何企圖把賽事用政治原因扭曲，不只國人，全世界都無法接受。

林佳龍表示，在台灣民主社會中，一切要依照法治行使人民權利，何況東奧正名公投還在連署中，未來結果如何也未知。一個未知的結果，卻剝奪主辦三年多的國際運動賽會，是很明顯的政治干預體育。

林佳龍說，強調，包括去年舉辦的台北世大運，紀政也是顧問召集人，紀政是台灣體壇少數參與奧運且得到獎牌，這是她的專業身分，不該作為干預東亞青運的理由。

林佳龍說，當台灣面臨不合理打壓，應該要團結，向世界表達造成不合理現象的加害者是中國，台灣有權發聲。即使結果因為強權霸道無法改變，但應該做我們該做的事。相信國際記者會後，會更多人了解此事非常不合理，違反奧會精神。

就像運動家全力以赴，不放棄任何機會，中華奧會也是其中理事會員，也會根據他們的角色來申復，所以是「齊頭並進」，程序若沒被受理或駁回，可以啟動後續其他救濟。

林佳龍說，青運原訂明年八月，申復結果如果造成時間壓縮，是否對舉辦如期進行有影響，也會跟相關單位、中華奧會、體育署做進一步研究。現階段最重要是爭取繼續主辦明年青運。

林佳龍說，這次非常感謝日本奧會代表為我仗義執言，美國也希望此事可以得到妥善處理，今天國際記者會之後，會有更多國際人士和國家，了解之後會給我更大聲援。

林佳龍說，有關場館、賽事的準備工作，都符合原本進度。這事情讓大家了解中國對台灣打壓是無所不在。我們必須藉事件讓世界聽見，如果不去發聲，世界就不會聽見。發聲雖不一定改變結果，但可以讓更多人了解真實情況。申復或其他救濟，該有程序都會爭取。過去也有申復成功的例子，在國際體育仲裁法庭相關案例很多。

相關影音