不只林為洲 國民黨內還有這些人被黨紀處分

2018-07-30 14:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林為洲宣佈參選新竹縣長，遭國民黨新竹縣黨部建議開除黨籍，將受黨紀處分，事實上，因應年底九合一大選，國民黨黨紀已經出手，連前中常委、前地方黨部主委也遭殃。

因應年底九合一大選，國民黨整軍備戰，訂出行為規範，用黨紀重整藍軍陣線，國民黨在6月27日召開考紀會，通過1件撤銷黨籍案、6件停權案中，鄭清發執意參選澎湖縣長遭到撤銷黨籍，而在台中市，前中常委柯貞竹、前台中市議員林珮涵胞弟林學冠皆因試圖參選台中市議員，遭停權處分。

據國民黨規定，停權規定是3個月以上、2年以下，柯貞竹遭停權2年，林學冠則遭停權1年﹔其中，柯貞竹被視為國民黨前主席洪秀柱人馬，曾擔任4任中常委，在去年的中常委選舉連任失利，其女林京玲為台中市西區公民里里長，曾任洪秀柱競選黨主席時的發言人﹔鄭清發則為洪秀柱黨主席任內任命的澎湖縣黨部主委。

國民黨台中市黨部書記長任杰受訪表示，台中市的2件黨紀處分案皆為黨員未參加黨內初選，擅自在看板打國民黨的旗號進行競選行為﹔他們可能認為初選不公或者出線機會不大，就不登記初選，既然違紀了就一定要處理，不然沒有辦法跟黨員交代。

國民黨考紀會主委魏平政強調，就算國民黨在一些選區沒有提名人選，用國民黨旗號去參選也要經過同意，如未獲黨同意，就會黨紀處分，未來陸續會有一些案子要處理，會越來越多，而停權只是警告成分，如果正式去中選會登記參選，就是最嚴重的撤銷或開除黨籍。

魏平政也指出，表態參選台北市議員的黨員龔偉綸並未參加黨內初選爭取提名，卻自掛競選看板，還掛上國民黨徽，也可能是會黨紀處分的對象之一。

對於林為洲案，魏平政今表示，已經收到新竹縣黨部建議開除林為洲案，將通知林為洲，希望他能到考紀會說明，但考紀會時間還未確定。