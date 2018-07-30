被批綠能城抄襲、圖利財團 黃偉哲：高家就是財團

黃偉哲與市議員蔡旺詮等人在市議會提出沙崙綠能科學城開發政見。（記者蔡文居攝）

2018-07-30 13:41

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲與市議員蔡旺詮等人今天在市議會提出沙崙綠能科學城開發政見，國民黨台南市長參選人高思博批評黃偉哲不但完全抄襲前瞻計畫，而且在電視政論節目上說「綠能保證購電」是圖利財團，現在又大張旗鼓說要發展綠能來圖利財團，根本是拿自己的手打自己的嘴。

黃偉哲發言人蔡旺詮回應說，看來高思博是不打算提出任何政策，只想以全盤否定、全面謾罵撐過這場選舉。黃偉哲今天還特別強調園區的開發要避免財團炒地，甚至提議要設計防弊機制。高思博家族本身就是財團，過去總是依靠政商關係增添家產，在台南市還壟斷天然氣的供應，在批評黃偉哲圖利財團之前，高家應該先放棄獨佔市場的利益。

蔡旺詮並批評高思博根本搞錯重點，行政院推出的聯合研究中心是在高鐵特定區，黃偉哲今天著重在綠能產業發展，目的是協助園區開發，招商引資，與行政院著重的研發有所不同。

高思博競選團隊發言人洪玉鳳表示，黃偉哲別再打嘴炮，綠能發電只是欺騙選民的說法，如何保障電力的穩定供給，才是市民最關心也重要的議題，黃偉哲口口聲聲說自己在台南20年，究竟有沒有關心台南鄉親要的是什麼？連選民服務都只服務日本人和財團，要不就是上電視偽裝自己的溫和形象，到目前為止，所有提出來的政見都是抄襲，究竟是黃偉哲的幕僚太懶惰？還是黃偉哲根本不懂，以致任人擺佈？

高思博表示，黃偉哲整個沙崙綠能計畫，完全抄襲行政院提出的規劃、不但花大錢，對於提高供電量一點幫助都沒有，高思博辦公室反酸，不如用印影機印一印比較快，何必要這樣大費周章召開記者會，浪費人民的血汗錢。