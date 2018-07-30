上廣播節目聽到這2字 「虧雞福來爹」怒嗆：不錄了！

林義豐今（30日）早上接受廣播節目專訪。（圖擷取自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書粉絲團）

2018-07-30 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐，日前因舉辦一場「Crazy Friday」電音趴而爆紅，網路聲量更超過其他參選人。林義豐今（30日）上午接受廣播節目訪問，卻因為主持人周玉蒄拿媒體報導質疑他是「奸商」而大動肝火，不但和周唇槍舌戰，甚至動怒氣到揚言不錄了，現場氣氛一度尷尬。

林義豐上午接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，周玉蒄尖銳提問林義豐，並拿出關於豪宅建案疑似詐騙的媒體報導質疑林是奸商，「因你沒有從政過，你不是政客，可是人家說你是奸商耶，欠人家錢不還...」，林義豐則拒絕回答周玉蔻的相關問題，火大怒嗆「你（周玉蒄）今天是主持人，你又不知頭尾講我奸商，你這節目我可以不上，我等下可以轉頭就走」。

周玉蒄則說她拿的資料都是媒體報導所說的，認為候選人應該要禁得起檢驗，「你這麼快就這麼惱羞成怒」，林義豐怒氣未消的說，周玉蔻所提出問題他都已經在其他節目上說明過，不滿周玉蔻沒有做功課，還揚言「8:20到了我想要離開，我今天來不是給你挖的」。

節目工作人員見狀立刻進場救援打圓場，希望能緩和2人的情緒，林義豐冷靜後道歉，表示自己剛才的音量有點大聲，也說不會中斷節目離場走人，周玉蔻則說林年紀比她大「事情就一筆勾銷」。最後節目照常進行，結束時，林義豐多次向周玉蔻道歉，雙方私下並無任何不快。