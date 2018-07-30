總統：盼與西班牙洽簽青年度假打工協定

2018-07-30 13:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「西班牙眾議院議員團」，說明台灣與西班牙之間的合作潛力無限，並盼訪問團眾議員協助兩國儘早洽簽《青年度假打工協定》及《稅務資訊交換協定》，持續深化各項友好關係。

總統致詞時表示，訪團眾議員都是支持台灣的好朋友，與我國駐西班牙代表處互動十分密切，此次皆為首度來訪，她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。

總統指出，西班牙是台灣重要的貿易夥伴。高雄輕軌就是西班牙CAF公司所承造，台灣和西班牙之間的合作，可說是潛力無限。

談及雙邊各項合作，總統進一步說明，不論是在通航、科技、創新研發或專利等領域，我們都持續加強合作，並簽署合作協定及備忘錄，來促進雙邊交流。

總統說，為了增進人民和商業往來，未來還請訪團眾議員協助兩國進一步洽簽《青年度假打工協定》，以及《稅務資訊交換協定》等互惠措施。

總統強調，台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），除了能夠提升歐商在台投資保障，也可以吸引更多台商赴歐投資，創造就業機會。她也期待能有訪團的支持，來促進歐方儘早對於台歐盟BIA，進行影響評估和啟動談判。如此一來，也能提升台西兩國的經貿合作。

總統也藉此感謝訪團眾議員對台灣的友好和支持。她相信訪團都了解台灣的外交處境，尤其身為醫學博士的書記長莫瑞諾（Rubén MORENO PALANQUES），曾代表西班牙政府參與「世界衛生大會」（WHA），對於台灣積極參與WHA的情形，應有深刻體會。

總統進一步指出，近年來，WHA在中國壓力之下，以政治理由排除台灣的參與，違背了健康是普世人權的原則。她強調，台灣會持續爭取參與國際組織的權利，也會善盡國際社會成員的義務。

總統接著表示，台灣有能力也有意願在衛生醫療、飛航安全、氣候變遷等議題上，為世界做出更多貢獻，希望訪團眾議員能運用國會力量，給台灣最大的支持。

訪賓一行包括西班牙眾議院眾議員洛哈斯（Carlos ROJAS GARCÍA）、阿羅絲（Ana Isabel ALÓS LÓPEZ）、伊斯班尼雅（Carolina ESPAÑA REINA）及特瑞米紐（Ignacio TREMIÑO GÓMEZ）等。