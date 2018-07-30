總統接見關島總督 盼將經驗貢獻南島文化圈

2018-07-30 13:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國關島總督卡佛（Eddie Calvo）訪問團，期盼台灣和關島能持續發展更密切的經貿合作，造福彼此的產業跟人民，並將各自的發展經驗，貢獻給太平洋地區同屬南島文化圈的兄弟姊妹，促進整個區域的和平跟福祉。

總統致詞時表示，非常歡迎好朋友卡佛總督再次來台灣訪問，這已經是卡佛總督任內第四次來訪，可見台灣跟關島之間維持著非常密切的交流跟合作關係。

總統說，她還記得去（2017）年11月過境關島的時候，受到卡佛總督熱情的招待，關島議會也通過決議歡迎她的到訪，她對於關島美麗的海灣、好客而友善的氣氛，都留下了深刻的印象。

總統提到，她相信對於許多曾經前往關島旅遊的台灣人來說，關島同樣是一個美麗的、美好的地方。也因為觀光業蓬勃發展，她有注意到，最近幾年陸續有知名的台灣企業前往關島投資，她也很期待，兩國能持續發展更密切的經貿合作，造福彼此的產業跟人民。

總統表示，這一次卡佛總督除了率團來台推動觀光、拜訪企業之外，同樣重要的，則是參加「南島民族論壇」的開幕活動。在這個區域性的多邊論壇中，將以南島民族文化為媒介，集結13個太平洋島嶼國家跟地區，一起交流文化傳承、社會發展等共通的重要議題，並且商討具體的合作計畫。

總統也說，其中，以查莫洛文化（Chamorro Culture）聞名、也主辦過最近一屆「太平洋藝術節」（Festival of Pacific Arts）的關島，是南島文化的重鎮，而台灣則是南島語系推測的起源地，至今也以擁有多元、豐富的原住民族文化而自豪。

總統認為，只要台灣和關島攜手合作，一定可以將各自的發展經驗，貢獻給太平洋地區同屬南島文化圈的兄弟姊妹，促進整個區域的和平跟福祉。