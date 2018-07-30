東亞青運被迫停辦 總統：不會在壓力下屈服

總統蔡英文。（資料照）

2018-07-30 13:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「國際自由聯盟（Liberal International, LI）」主席米洛維斯（Juli Minoves Triquell）時表示，中國不斷打壓臺灣，威脅臺灣的自由民主生活方式；在中國的施壓下，原訂在臺灣舉辦的東亞青年運動會被迫停辦，但臺灣不會在壓力下屈服，身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定。

總統致詞時歡迎米洛維斯主席再次訪問臺灣，也很高興能與他再次見面交談。她說，這些年來，「國際自由聯盟」在米洛維斯主席的帶領下，有許多重要的成果，特別是，在去年通過了「安道爾自由宣言」，讓自由、民主和人權的價值，更加發揚光大。

總統指出，「2017年安道爾自由宣言」的願景是「人類在自由世界中進步」。而就如同宣言所指出的，我們共享的重要價值，像是法治、言論自由及人權，在全球各地，正面對著新的威脅和挑戰。我們必須團結合作，才能對抗反自由民主的力量。

總統說，相信米洛維斯主席也注意到，近年來，中國不斷打壓臺灣，威脅臺灣的自由民主生活方式。甚至在上週，在中國的施壓下，原訂在臺灣舉辦的東亞青年運動會，也被迫停辦，影響了9個國家地區、2千多位青年選手的權益。

總統強調，臺灣不會在壓力下屈服，身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定。在這同時，我們也期待，跟志同道合的國家和組織一起合作，捍衛共享的價值，實現宣言中的願景。

總統表示，就在這個月，臺灣解嚴剛滿31週年，過去，臺灣人爭取民主，擊敗了世界上最長的戒嚴，現在，我們更不會走回頭路。這兩年多來，我們積極推動轉型正義，就是要讓臺灣的 民主繼續深化，守護進步的價值。

最後，總統特別感謝「國際自由聯盟」和米洛維斯主席對臺灣的支持，讓我們更有信心來面對挑戰。她也期盼未來能夠有更多的合作交流，一起來實現國際自由聯盟的目標，也就是，為全人類的大家庭，創造一個更好、更自由、更幸福、更豐富和更穩定的生活環境。我們一起來努力。