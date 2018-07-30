蘇貞昌跟拳擊手比劃過招 承諾當選後盤點訓練場所

蘇貞昌脫下眼鏡戴上拳擊手套，在教練的指導下揮拳示範。（記者邱書昱攝）

2018-07-30 12:18

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上前往三鶯壘球場，與峽美拳擊隊選手們一起練習，蘇貞昌戴上拳擊手套比劃幾招，體力完全不輸年輕人。對於運動選手們苦無訓練場地，他強調，當上市長後會盤點市內練習場所，栽培選手們早點出人頭地。

成立4年的峽美拳擊隊由三鶯部落、隆恩國宅的原住民國中生組成，教練陳哲宇說，經常為了練習場地煩心，尤其是沒有室內場，遇到氣候不佳的時候就無法練習。

蘇貞昌說，原住民在體育、藝術等領域相當傑出，但是主政機關沒有培養、埋沒人才，當上市長後不僅要盤點訓練場地，要舉辦全國原住民射箭比賽，在聯誼、文化傳承等生活方面，也要有適合的集會場所。

對於原住民每年最重要的節日「年祭」，蘇貞昌承諾，安排返鄉專車、補助費用，讓文化能夠傳承，然而，在手工藝、農特產品也會進行媒合產售，改善生活。

蘇貞昌表示，偏鄉的原住民長者就醫問題，如何安排醫療落實在地照護，自己的女兒是阿美族的媳婦，「我是原住民的親家，我不是外人，是家人，選市長要跟家人一起努力。」

有趣的是，蘇貞昌上台和學員們練習拳擊，教練從基本的腳步、出拳教起，讓蘇打的相當過癮，現場記者詢問，是否想成誰來揮拳，他說沒有，都是訓練。

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