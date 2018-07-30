網傳中國打壓出國搭機須帶身分證 外交部駁斥非事實

網路流傳「因台灣不是國家、護照無效，出國要帶身分證」相關訊息，外交部今天對此嚴正澄清指出相關訊息是「錯誤訊息」。（資料照）

2018-07-30 12:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕網路流傳「因台灣不是國家、護照無效，出國要帶身分證」相關訊息，外交部今天對此嚴正澄清指出相關訊息是「錯誤訊息」，持我國護照赴英國與歐盟享有免簽證待遇。外交部呼籲國人切勿相信謠傳，避免以訛傳訛，甚至影響出國規劃。

網路群組謠傳指出：「航空公司收到通知，7月20號開始，因為中共要求，台灣不列為獨立國家，護照無效，要另外提出ID證明。請記得帶身份證。」宣稱國人因為這個要求，從加拿大赴英國登機受阻過程。

該網傳內容為：「日後如果使用台灣護照出國，盡量帶著身份證。其實航空公司收到通知開始實行是7月20號開始。25號我們搭乘加拿大航空前往倫敦，我走在前頭使用加拿大護照登機，我先生走在後頭。我在飛機裡等了半天，才看見他上飛機。他說差點上不了飛機了，航空公司也是兩天前才收到通知開始執行。因為中共要求，台灣不列為獨立國家，護照無效。開始是工作人員認不出台灣和大陸護照，如果大陸護照，到歐洲是需要簽證的，我先生告訴他們，台灣護照到歐洲是不需要簽證的，航站人員電腦上查出資料，剛收到通知，台灣護照不屬於國家 ，要另外提出ID 證明你就是護照上的人，還好他隨身帶了台灣身份證，比照之後，才讓登機，至此之前，已經有兩個持台灣護照的人被拒絕登機，所以，以後請記得帶身份證。」

外交部今天發布新聞稿，嚴正澄清此為錯誤訊息，籲請國人切勿誤信謠傳，避免以訛傳訛，導致國人無謂擔心，甚至影響出國規畫。

外交部說明，目前英國和歐盟給予我國人的免簽證待遇均規定「護照資料頁載有國民身分證統一編號之中華民國普通護照持有人可享有免簽證待遇」，此項規定沒有改變，國際民航組織（ICAO）提供各國航空公司查驗旅客登機的資訊也是如此。

外交部也表示，已經就本案聯繫歐洲經貿辦事處（EETO）及英國在台辦事處（BOT），請兩處注意及協助對外澄清此謠言。

另根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）網站資訊，也載明我國人持有外交部核發的護照載有國民身分證統一編號者，得以免簽證入境英國。

外交部補充，我國人享有167個國家或地區的免簽證、落地簽證或其他簽證便利待遇，出國商旅便利省時又有尊嚴，請國人放心持用。若有國人因部分航空公司人員不熟悉我國人免簽證待遇規定，於登機時遭遇困擾，外交部請國人聯繫鄰近駐外館處提供相關協助。