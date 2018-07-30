侯丁首度連線 堅決反深澳電廠、加速推動環狀線

國民黨台北市長參選人丁守中（右）、新北市長參選人侯友宜（左）30日出席雙北城市願景高峰會，針對反深澳電廠燃煤、擴大軌道建設等議題進行討論。（記者羅沛德攝）

2018-07-30 12:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與新北市長參選人侯友宜提名超過3個月以上，但至今雙北從未合體過，丁守中對此每每都說選舉有節奏與時程，一切都在規劃的時間內，將等到兩人提出共同政見時再同台。兩人今天上午出席「雙北城市願景高峰會」，討論主題包括深澳燃煤、擴大軌道建設。兩人受訪表示，未來兩人執政將會積極推動捷運環狀線，同時為了北北基宜居民健康，堅決反深澳燃煤電廠。

捷運環狀線上月通過台北市都市計畫委員會，台北市捷運局估計，若中央審議順利通過，最快2027年就能完工。丁守中認為，經過行政院核定的捷運環狀線應該要盡速啟動，認為不僅可以減少內湖塞車，同時也能增加南區新店、文山的交通連線。他更提到， 雙北交通暢通不僅是解決交通，還可以減少很多社會外溢成本，如減少市民通勤發生交通意外的傷亡，油耗，以及環境污染等，因此認為有自信可以盡速完成。

而在深澳電廠方面，丁守中說，大台北盆地周邊已經有林口電廠，而深奧電廠位置正好是基隆河河谷開頭，他說台灣大部分時間吹東北季風，也就是直接吹到大台北地區，因此被五大山系環繞的地形根本難以散開，更舉例國外都已逐步廢止燃煤電廠，唯獨台灣背道而馳。

侯友宜則說，雙北堅決反對蓋深奧燃煤電廠，認為大台北是個盆地，如果汙染經風吹過來後將會很難溢散。他也預告，八月四日總統蔡英文將會來到新北輔選，他說將會問蔡是否支持蓋燃煤電廠，如果連蔡英文反對，就請她叫行政院長停止，他也呼籲對手，民進黨新北市長參選人蘇貞昌一起來反深奧。

久違的「侯丁連線」被外界指是丁守中想要藉著侯友宜在新北市的高人氣去拉抬自己聲勢，甚至昨天被台北市長柯文哲說侯友宜只是「應付應付」丁守中。對此，侯友宜說空污是大家都要面對的嚴肅問題，不是說應付應付就好。至於誰拉抬誰的聲勢，侯說，「我跟丁互相鼓勵、互相加油，我們一起努力」、「我們大家『厚友誼』，友誼黏緊緊，一起努力。」

而對於侯友宜在新北穩定領先，而丁守中波動較大，是否想藉此拉抬民調。丁守中強調，民調起起伏伏，也是一時的溫度計，當作參考就好，若是民調未來提升，他也會這樣回答。

丁守中則說，他跟侯友宜在立法院過去為了地方治安，在社區設監視器，對於破案率大幅提升。他說空污、交通都是很重要的議題，認為柯文哲長期以來得過且過是不足取的，現在是面對市民。

對於彼此之間有沒有選舉建議，侯友宜說，他們經常有聯繫，針對好的議題會隨時跟市民報告，讓大家都有感。丁守中則說，未來不只是雙北，而是北北基宜大連線，再強調他跟侯友宜早是朋友，長期的默契會讓雙北合作更多。

而對於學者認為丁守中打網路戰效果不好，因為柯文哲已經是第一品牌。丁守中說，沒有所謂永遠的第一品牌，自己過去就是立院問政第一品牌，認為沒有第一品牌不會被汰換。