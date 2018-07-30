中市提東亞青運申復案 林佳龍：尋求國際聲援

台中市長林佳龍表示，以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，正式向EAOC提出申復。（記者黃鐘山攝）

2018-07-30 12:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國強拔台中市2019東亞青運主辦權，台中市長林佳龍表示，他今早以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委的身分，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC會員國家地區代表，下午還要召開國際記者會向國際發聲。

林佳龍主持市政會議前接受媒體訪問表示，今天早上已正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC會員國家地區代表，尋求國際聲援，呼籲國人團結支持市府的決定，做為台灣年輕選手及所有會員國家地區選手的後盾。市府一定會盡所有努力，爭取大家應有權益，下午也將召開國際記者會，向世界各國說明事件始末。

申復書內容主要描述於實質面及程序面侵犯台中市的權益，不管是臨時會議前沒有告知、會議中缺席、會議後所收到的決定也沒有寫明理由，這都成為市府提出申復最有力的證據。

「這件事情超越藍綠、不分族群！」林佳龍也感謝各界給予市府許多的鼓勵與支持，讓國際更了解台灣人對於籌備東亞青運的支持，近期市府一直與體育署與中華奧會密切連繫與開會，並分別採取相對的行動，市府因為是主辦城市，他本身又擔任東亞青運籌委會主委，是提出申復更適當的代表，至於中華奧會也會循其途徑提出申復。

林佳龍強調，EAOC僅寄一封書函，就終止了台中市的主辦權，根據與EAOC合約規定，發生爭議應該和諧諮商，但目前完全沒有與市府進行任何諮商，另也有國際法專家提供國際仲裁的詳細分析與建議，至於與其他國家的溝通，市府也會全面展開，做為主辦城市台中市會努力尋求各種機會，希望在台灣社會的支持與國際的聲援下，讓這件事情被理性的討論與謀求補求之道。