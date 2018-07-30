推動沙崙綠能科學城 黃偉哲：造鎮建立防弊機制

2018-07-30 11:22

〔記者蔡文居／台南報導〕沙崙智慧綠能科學城是蔡英文總統的政見，也是台南下一世代的經濟動能來源。台南市長參選人黃偉哲今天與議員及議員參選人多人一起召開記者會，提出衛星工廠戰略，在第一階段的研發與育成機構完成後，第二階段能成立綠能科技產業專區，並與南部現有的綠能廠商聯盟，打造結合產官學的區域經濟廊帶。

黃偉哲表示，綠能智慧科學城不只是綠能，還要造鎮，同時需要有生活機能區域，建議中央與地方政府考量劃設。此外，綠能產業專區的設立，不能因為土地開發而產生各方利益角逐，而產生政商流弊等問題。因此應建立防弊機制，未來要有第三方公正單位審議，以及政風單位的介入，務必讓產業專區的開發更為公平。

目前，綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域與自駕車測試場域已陸續動工，總預算為122億元。其主要功能為進行綠能技術研發、產官學協調，以及新創育成計畫。這些建設將在明年陸續完工，並開始營運。

競選總部發言人蔡旺詮表示，研發設施僅為第一階段建設，第二階段應築巢引鳳，提供良好的環境供廠商進駐，並與台南科學園區、高雄科學園區的相關企業合作，建立以研發為中心的衛星產業聯盟。

蔡旺詮表示，綠能隱含永續能源發展，因此在產業園區的設立上，不應對環境造成過度破壞。例如沙崙農場，由於臨近高鐵特定區，但並非外傳的產業專區預定用地，當地也尚未經過環評，且鄰近草鴞覓食區，市政府也多次澄清。