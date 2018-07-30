國會做社會創新平台 促政府社福直接溝通

立法院今天舉辦「社會創新國會沙龍」，邀請政府代表與民間機構交流。（記者呂伊萱攝）

2018-07-30 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委余宛如今天在立法院舉辦「社會創新國會」國會沙龍活動，邀請政府代表與民間機構交流。台灣基督教好牧人全人關顧協會執行長王世欽分享「好牧人」與「愛蔓延」從NPO轉型成為社會企業的經驗，及其中遇到的困難。余宛如則承諾將以行動回應社會創新所遇到的問題。

為活絡台灣社會經濟、提升國際參與及公私合作、擴大正向社會影響力，民進黨立委余宛如、陳曼麗與吳玉琴推動立法院成為社會創新平臺，成立「社會創新國會」，邀請各公私單位加入，共同推動社會創新交流工作。

「社會創新國會」今天在立法院舉辦國會沙龍系列活動，主旨為「社會創新帶動法規創新：好牧人的經驗與挑戰」。好牧人全人關顧協會執行長王世欽分享「好牧人」與「愛蔓延」從NPO轉型成為社會企業的經驗，與其中遇到的困難。

王世欽說，台灣社福做社企的敗筆，除了一條龍生產、但什麼都做不好以外，也缺乏成本概念，他強調，應該讓「虧損能夠計算」，才能用企業模式運轉。他分享「好牧人」辦理托老所、職訓班，替社會媒合工作，最後走向創立社會企業。

王世欽強調，「好牧人」希望以合法方式營運，但創立「愛蔓延」社會企業過程中遇到許多困難。台灣社會目前對於社會企業的概念沒有共識，「比較像一個口號」，也時常「無法可依」，與政府部門互動更有「行政公函成為法律位階」與「釋法權責與行政裁量權」的問題。他分析台灣現況指出，若用非營利組織做社會企業非常麻煩，資金、聘僱等法規多如牛毛，唯一好處是節稅。

「好牧人」分析各種模式後，決定採取「閉鎖式股份有限公司」的方式成立「愛蔓延」。他強調，社會企業應該做表率，該做的、該繳的稅都應該做到。王世欽說，目前非營利組織投資勞務成為營利組織，是他們還在實驗中的模式。

余宛如對此表示，感謝社會創新者分享所遇到的法規問題，她說，因為修法的怠惰，嚇阻了社會創新，接下來一定要更了解和關注社會創新發展，並且以行動回應這些問題。

沙龍邀請到國發會、內政部、經濟部、勞發署、衛福部、教育部、財政部、科技部、文化部、金管會、農委會、客委會等部會代表，以及台北、桃園、台中、苗栗與台南等各縣市政府官員；民間部分則邀請好牧人全人關顧協會、愛盲基金會、中央大學尤努斯社企中心、PwC、安永、KPMG、帝亞吉歐、新竹愛恆啟能中心、兒福基金會、台灣璞育文教基金會、Skills for U……等組織出席研討。