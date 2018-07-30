疑涉共諜案 中國暨大台灣校友會秘書長等2人被訴

2018-07-30 10:50

〔記者謝君臨／台北報導〕中國暨南大學台灣校友會祕書長傅文齊、執行長李宛平，涉嫌自2009年起，受廣東省台辦官員指示，長期在台招攬現、退役陸軍軍官、立委、助理赴第三國與中方人士見面，企圖發展組織，並違法幫暨南大學招收台生，偽造不實學歷、學分。台北地檢署調查後，今依違反國家安全法之發展組織未遂罪、兩岸人民關係條例起訴傅、李2人。

此外，基督教崇德學院主任鍾怡敏，因協助部分立委或助理、商界人士以假的學歷、學分取得暨大碩博班報考資格，涉嫌違反兩岸人人民關係條例、刑法偽造文書罪，北檢給予緩起訴，須支付12萬元處分金給國庫；另，前立委廖婉汝助理李亮恆，被控為大陸收集台美軍事工業會議等國防部、外交部的公務機密，檢方調查後認定李收集的是公開資料，將李不起訴。

檢方調查，傅文齊曾在中國暨南大學求學，之後擔任暨大台灣校友會秘書長，找來李宛平擔任執行長，傅在中國期間與多名台辦官員熟識，涉嫌自2009年起至2016年止，受廣東省台辦官員綽號「小吳」等人指示，在台招攬政界、軍官赴第三國與中方人員見面。

檢方發現，傅透過李女關係，得知3、4名現、退役陸軍等軍官及多名立委、助理計畫赴中國、香港、泰國旅遊考察、韓國打高爾夫球敘等機會，安排中方人士先在當地等候，提供宴飲、派車至飯店、景點、機場接送等招待，並與中方人士「巧遇」見面。

此外，傅、李並與在台灣並未立案的基督教崇德學院主任鍾怡敏合作，違反兩岸人民關係條例規定，為暨大等中國學校在台招生，並收取佣金，其中不乏知名政界、立委、助理及商人士報考；但鍾等人明知部分人士的學歷、學分不足，報考資格不符，卻協助其作假學歷、學分以取得報考資格。

本案經調查局長期監聽後查獲，依國安法將傅文齊等人送辦，檢方曾傳喚多名出國的軍官、立委、助理，但這些人均否認與中方接觸，被吸收發展組織，且因無法證實有交付機密文件情事，檢方認為傅等人涉嫌發展組織未遂。