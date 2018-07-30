三維國家底圖建構工程 內政部今日啟動

內政部今日舉辦「三維國家底圖建構工程啟動儀式」，，由內政部次長花敬群（左）、國發會副主委曾旭正（右）一同啟動。（內政部提供）

2018-07-30 10:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日舉辦「三維國家底圖建構工程啟動儀式」，特別以「數值地形模型（DTM）」及「台灣通用電子地圖」象徵三維國家底圖必備元件，搭配LED之數位背板，由內政部次長花敬群、國發會副主委曾旭正共同宣布啟動。

內政部次長花敬群表示，今天展現的成績是歷史性一刻，永續是國土管理的最高價值，在各項經濟發展下，內政部從1976年開始辦理全國地形圖測製工作，歷經40多個年頭，2008年開始辦理「台灣通用電子地圖」，將各種圖資從過去每5年更新一次，縮短為每2年一次，比GOOGLE還要即時。

花敬群指出，「台灣通用電子地圖」包含道路、鐵路、水系等，比過去更細緻、精確，兼具完整性及時效性，全國一致，連玉山都完整涵蓋，去年有1200萬次瀏覽，代表需求度及使用率非常高，更重要的是2016年9月公開免費讓民眾使用後，與互聯網銜接有龐大功能。

花敬群提及，上週五已公開新版「全台灣20公尺數值地形模型（DTM）」，新版比過去的DTM資料更細緻，代表台灣的國土測繪技術，基本上已經領先全世界，在資訊共享流通上，DTM可應用在空間資訊、產業創新、學術研討、淹水分析，3D立體透視圖、國土分析、考古和文資方面，更要發展3D實境。

花敬群表示，預計明年底前將2D底圖升級至3D底圖，未來3D底圖將成為常態，更會加強3D底圖應用，這與智慧城市息息相關，會是新的開端，為國土管理、產業建設立下基礎。