馬吳對軋2020？網媒爆：吳敦義拚總統 藍天志工團當先鋒

前總統馬英九（右）與國民黨主席（左）互動。圖為本月27日，「財團法人馬英九文教基金會」成立茶會當天，馬吳互動一景。（資料照）

2018-07-30 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九本月27日成立「財團法人馬英九文教基金會」，聲勢浩大，為他再戰2020總統大位留下懸念，當天，國民黨主席吳敦義則表態「黨中央永遠只有一個」，且吳敦義今年1月成立的「藍天志工團」，更被重新提出，網媒直述「被黨內視為儼然是將來吳敦義爭取大位的重要『禁衛軍』角色」。

「藍天志工團」是吳敦義在當選國民黨主席之後成立，親兼全國總團長，且由他的夫人蔡令怡出任全國輔導委員會總召集人，《上報》報導，各地成立支團，吳氏夫妻都分別下鄉授旗、造勢，頗有與馬英九基金會互別苗頭的濃厚意味。

據報導，一位熟悉藍天志工團規劃及運作的黨內知情人士透露，藍天志工團更深層的意涵，除了在今年底扮演重要輔選角色之外，未來，「無疑會成為吳敦義更上層樓、在黨內爭取2020總統大位的核心『禁衛軍』」。

為有效掌控藍天志工團，報導指出，現有22個縣市支團長人選，都是蔡令怡同意、挑選，且不限國民黨黨員，未來目標是全國「每一個村里投開票所都至少要有一位『自己人』，志工團規模將多達2萬人以上」，接下來還要成立婦女、醫界、宗教、教育及體育等各專業領域支團。平時任務就是透過各種方式與民眾互動，選舉期間則化身為選戰輔選、固票及監票等任務。

藍天與各縣市黨部系統之間的關係，國民黨中常委、台北市總團長曾文培表示，兩者是「相互支援」的夥伴關係，彼此相輔相成。