振興醫院在國有土地蓋樓 黨產會：從婦聯會拿15.2億興建

2018-07-30 06:32

避免院產被追討 人事切割與婦聯會關係

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會創會主委蔣宋美齡一手成立的振興醫院，密籌在月底改組董事會時撤換四席董事，在人事上切割與婦聯會的關係，避免院產被追討。據黨產會調查，振興醫院最早由國防部「撥交」國有土地興建，前後從婦聯會拿了十五．二億元蓋出三棟大樓，來自國家的院產已淪為財團私產。

黨產會調查發現，國防部在一九六五年下令撥交兩筆土地給振興育幼院（振興醫院前身）；一九六七年育幼院更名成「振興復健醫學中心」，一九七○年辦妥財團法人登記。

土地由國防部撥交 還用軍用水泥蓋官舍

黨產會查出，近十年婦聯會捐五．二億元幫振興蓋行政宿舍大樓、第二醫療大樓；一九八五年婦聯會捐十億元勞軍捐，替振興蓋骨科大樓；一九八八年，婦聯會、國防部總政戰部分別洽購二十八萬七千包、一萬五七四七包「軍用水泥」，幫振興蓋職務官舍。

振興醫院現任董事長是前婦聯會主委辜嚴倬雲。黨產會也查出，振興董事屬於婦聯會系統的有常委陳幸、秦舜英、趙徐林秀等人及擔任過婦聯會常委的前外交部長丁懋時夫人史美暢。知情人士透露，「兩棲部隊將被趕走」，陳幸三人及史美暢將被列董事撤換名單，未來可能由振興院長李壽東、前僑委會委員長焦仁和等人接任董事。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會將先處理婦聯會三百八十五億元不當黨產收歸國有及勞軍捐流向，婦聯會外圍的振興醫院及基金會的問題，還要再繼續調資料及進行調查，待調查齊全才會開聽證會。

振興醫院內部人士日前說明，儘管過去有接受婦聯會捐款，但主要營運是靠自己，並無切不切割問題。