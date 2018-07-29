刁難中方入境開會？ 全力協助遭拒 外交部錯愕且遺憾

2018-07-29 23:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶投書爆料，指外交部未依規定通知移民署，使原定來台參加APEC相關活動、可禮遇通關的中國外交單位主管無法順利入境。外交部今天對此表示，相關敘述絕非事實，是由於中方代表登機後才告知班機資訊，外交部緊急趕辦手續後，中方代表仍拒絕入境，外交部對於中方無視我方最速件辦理的善意，深表錯愕與遺憾。

許高慶在網路媒體投書，向蔡政府建言「正視航空公司改名事件的實質意義」。文中批評台灣觀光主管單位對中國人士來台極度不友善，根本不是「維持現狀、善意不變」。

許高慶舉例說，近日有3位中國外交單位主管獲外交部邀請，來台交流，扺台後卻不給入境，只因為外交部未依規定副知給移民署，使得持可禮遇通關的APEC護照的來賓，無法順利入台，被擋在機場，由中午搞到近傍晚，後雖然轉經署長簽可同意入境，但是客人已經不爽到就直接再搭機返回。

外交部今天晚間詳細澄清此事指出，報載相關情事絕非事實，並對相關媒體事先未做妥善查證，即接受中國政府片面之詞做成錯誤報導，深感遺憾。

外交部說明，該活動是7月19日至20日在台北召開的「數位創新論壇」，屬於APEC企業諮詢委員會（ABAC）相關活動，受邀的中國人士並非外交主管，而是中國APEC企業諮詢委員會秘書處及中國國際貿易促進委員會代表共計4人。

外交部指出，中方延遲提供與會代表的完整資訊，並於其代表登機來台後，才告知我方確切班機資訊。外交部除緊急洽請移民署等相關單位趕辦入境手續外，並同步向中方代表說明，但中方代表最終仍拒絕入境，並決定搭乘「顯早已備妥的同日班機」返回中國。

外交部說，我與中方在APEC架構下相互往來，尤其在人員入境部分，一向秉持行之有年的慣例辦理。此次發生中方人士抵台後拒絕入境事件，無視多年慣例及我方以最速件提辦其入境手續的善意，外交部深表錯愕與遺憾。

[ 外交部辦理中國人士來台出席 APEC 相關會議始末時序 ]

7 月 12 日：中國外交部函請我方提供邀請函，但致函對象誤列為已卸任的前APEC資深官員徐大使佩勇，且誤植論壇名稱。本部於同日即函請其更正重發。

7 月 13 日：中方復稱未收到我方於 6 月 29 日所寄發，致APEC所有經濟體通知我APEC 資深官員更換的信函，我即再次提供該信函。中方於同日提供更正申請邀請函信函，但未依往例併附中方與會代表大陸地區居民身分證影本；我方即去函請其補提供。

7 月 16 日：中方提供 4 位代表的身分證件影本，本部立即寄發由我 APEC 資深官員國際組織司陳司長龍錦簽發的邀請函。中方繼告稱，其代表將更改來台班機，提前於 17 日上午抵台。我方告知作業時間恐來不及，中方表示將陳報上級。

7 月 17 日；

1. 中方 ABAC 秘書處於上午 10 時 46 分通知我方其 3 位與會代表將搭乘原訂班機來台，並於渠等登機後才於 11 時 16 分提供我方其等姓名。

2. 本部經聯繫移民署，獲告作業時間不及，無法同意該 3 名中方代表於當日入境。

3. 本部立即於 11 時 25 分回覆中方外交部,除嚴正告以中方人員登機前應先與我方確認來台程序是否完備外，並建議該 3 名人員更改來台班機。

4. 中方其後即未回覆，而 3 名中方代表亦於下午 1 時 45 分搭機抵台，本部即洽請移民署協助加速辦理渠等入境手續。

5. 該 3 名人士對無法立即入境表達不耐，移民署人員則向渠等說明審核程序。

6. 移民署人員於下午 5 時 30 分通知中方代表渠等入境申請可於 15 分鐘內獲准，但該 3 名人員回應僅願再等 5 分鐘，嗣即前往中國國航登機櫃台辦理登機。