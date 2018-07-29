3屆奧運用台灣出賽 紀政：難道蔣中正也支持台獨

2018-07-29 20:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國強硬取消2019年台中東亞青年運動會主辦權，「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」今晚在西門町舉行「力挺東亞青運」晚會，前奧運國手紀政致詞強調，她3次參加奧運都用台灣名稱出賽，為何台灣要用被人糟蹋的中華台北，請民眾支持東京奧運正名連署活動。

紀政表示，她當年參加1960年、1964年、1968年3屆奧運，都是以台灣名義出場去比賽，那時候的總統是叫蔣中正，沒有蔣中正的首肯，有可能用「台灣」出賽嗎，那些說東京奧運正名公投是台獨的人，那蔣中正當年是不是也是台獨？

紀政強調，最早的東京奧運正名公投連署，連署發起人不是台灣人，最先是日本人在日本發起的，連日本人都看不起用中華台北，為何不能用台灣，中華台北還被中國當成「中國台北」，為何要用被人糟蹋的中華台北。

黃國昌：第一個要「呷賽」的就是丁守中

時代力量立委黃國昌砲轟，面對台灣被中國打壓，中國國民黨台北市長參選人丁守中，還有臉在那邊說東說西，在那邊扯台灣人後腿，有什麼資格指責台灣，第一個要「呷賽」的就是丁守中。

黃國昌指出，抗拒改革的馬英九、抗拒改革的國民黨，最沒有資格說三道四，兩年前本土政黨完全執政後，推動改革不能做半套，現在「中華奧會」名稱是拿來騙台灣人的，其實在國際上早就被叫成中華台北奧會。

東京奧運台灣正名行動聯盟強調，中華台北不是國名，也不是地名，這到底是「蝦米碗糕」，國際社會認為台灣就是台灣，美國在與中華民國斷交後，已訂立「台灣關係法」，台灣就是台灣，不是中華台北。

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