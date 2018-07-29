林佳龍太平、大里後援會成立 數千支持者擠爆會場

民進黨台中市長提名人林佳龍，今天成立大里後援會，林佳龍（左）親授戰旗給後援會總會長陳哲育（右）。（記者陳建志攝）

2018-07-29 21:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長選舉只剩不到4個月，其中人口眾多的大里、太平，更是兵家必爭的票倉，為了全力爭取連任，台中市長林佳龍今天下午接連成立太平、大里後援會，現場擠進數千位支持者，「凍蒜」聲不絕於耳，林佳龍大秀政績，表示空污問題逐年改善，聯合行政中心、國民運動中心也已規劃、興建中，還要支持者「想吃雞排」就全力拉票。

爭取連任的台中市長林佳龍，今天先後成立太平、大里後援會，估計現場分別擠進超過1千人和2千位的支持者，現場旗海飄揚，凍蒜聲不絕於耳，展現連任的氣勢，包括立委何欣純、民進黨太平選區市議員提名人張玉嬿、蔡耀頡，以及大里選區市議員提名人李天生、張芬郁、林德宇、謝賢與多位里長都出席，林佳龍親授戰旗給太平後援會總會長周寶達、大里後援會總會長陳哲育，並頒發聘書給多位分會長。

林佳龍表示，市府致力屯區市區化，除太平、大里將新增3個匝道，還可串連國1、國3、國4、國6，尤其國4豐原延伸到潭子已經在興建，預計2022年完工後，可直接和台74線快速道路銜接，將可抒解中清交流道車流。

此外，太平新的聯合行政中心已確定落腳新光重劃區，大里新的聯合行政中心則將蓋在15期市地重劃化區，而屯區捷運在立委何欣純協助下，大平霧軌道系統已獲中央補助進行可行性研究評估，另外多項水利工程、水資中心都陸續興建或完工，大幅改善屯區淹水問題，太平、大里國民運動中心也即將發包或正在興建，全力提升民眾生活品質。

針對盧秀燕猛攻的空污問題，林佳龍則說，台中電廠真正火力全開是前市長胡志強2013年到2014年擔任市長期間，他就任後不但要求台電建置室內煤倉，還限制生煤使用量，另外要求中小企業燃油鍋爐限期改成天然氣，因為有方法，空氣品質上任至今逐年改善，並說，台中電廠目前發電量已不夠中彰投使用，對手「中電不北送」的訴求已毫無意義。

林佳龍表示，上次市長選舉太平區拿到58％的選票，贏了1萬6千多票，大里區更拿到60％選票，贏了2萬1千多票，對手嗆聲若贏21萬票要發雞排，開玩笑問大家想不想吃雞排？要支持者想吃就要幫忙拉票。