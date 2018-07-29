精進演訓成效 國軍研擬明年推「戰備月」

2018-07-29 22:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國軍明年演訓可能有新變革，據了解，國防部長嚴德發今年鼓勵三軍基層單位針對戰備演訓表達精進作為，明年可能實施每季一次的「戰備月」，今年7月至9月視戰訓需求驗證、12月通盤檢討，藉此補足「漢光演習」較難達成的訓練目標，並增強三軍聯戰能力。

據透露，除「漢光演習」外，各單位多以軍種演訓、基地訓練為戰訓核心，但嚴德發今年指示，國軍戰備演訓皆以年度「漢光演習」作為核心。雖對於未來戰訓精進作為，軍方仍在研議當中，相關構想尚未定案，預計今年底、明年初才會逐漸明朗。

但據悉，補足「漢光演習」之外的戰訓目標、精進三軍聯戰能力等戰訓精進方向「一定會做」，國軍明年起，可能實施每季一次的「戰備月」，藉此因應現代戰爭方式變遷，同時強化各單位訓練強度。

據了解，「戰備月」並非國軍新的措施，在民國80年以前為國軍常態訓練，但自此之後改制為「戰備週」，不過部隊訓練強度並未因此降低，包括部隊下基地後回歸，或國軍新成立單位，仍有一個月戰備任務訓練。

據透露，由於戰爭作為日新月異，訓練也應與時俱進，國軍研議戰備訓練革新舉措過程中，雖尚有多個議題待研討，但軍方高層鼓勵基層單位踴躍反映意見，藉此讓國軍訓練更符合現今建軍需求。