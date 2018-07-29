中市府明開國際記者會 林佳龍正式提東亞青運主辦權申復案

台中市長林佳龍30日將正式向EAOC提出東亞青運主辦權申復案。（記者張菁雅攝）

2018-07-29 19:48

〔記者張菁雅／台中報導〕東亞奧林匹克委員會（EAOC）在中國主導下取消台中市2019東亞青年運動會主辦權事件，引發國內外高度關注。台中市長林佳龍明（30）日下午1時30分將於台大醫院國際會議中心召開國際記者會，正式向EAOC提出申復，並同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場。林佳龍希望向國際說明此事件傷害體育發展的嚴重性，希望EAOC儘速恢復台中市主辦權，維護年輕選手的參賽權利。

台中市政府指出，EAOC於7月24日逕行召開臨時會議，決議取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，傷害全體運動員及台中市政府權益甚鉅，市府有責任保障東亞青年運動會各國家地區選手的參賽權，因此，市長林佳龍第一時間即要求市府團隊研議申復作業，並同步與中央保持密切聯繫，共商對策。

市府表示，依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對於EAOC取消台中市主辦權，市府提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、EAOC未提供市府說明機會等主張。市長林佳龍明日以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC的9個會員國家地區代表。因此特地召開申復繼續主辦2019年東亞青年運動會國際記者會，向國際發聲。