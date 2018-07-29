夜市擺攤連署東京奧運正名 爆量10倍

王溪河（右）長期在台南大東夜市擺攤東奧正名公投連署，連署人數激增，讓他也意想不到。（記者蔡文居攝）

2018-07-29 18:59

〔記者蔡文居／台南報導〕中國以台灣民間推動「東京奧運台灣正名公投連署」為由，主導取消台中明年東亞青運的主辦權，引起台灣民眾反彈，近日連署人數爆增。一名七旬長者王溪河長期在台南大東夜市擺攤連署，過去原本一天只有10來份，現在連署人數激增，一晚連署了170餘份，約為過去的10倍之多。他說，想都沒想過竟然一夜之間會冒出這麼多人。

71歲的王溪河家住台南，年輕時從事成衣代裁、布料裁切，近10餘年來積極投入社會運動，也曾參與聲援318學運。他自今年6月起，即投入協助東京奧運正名連署活動，於每週一、二、五晚上7點至10點在大東夜市獨自擺攤連署，至今已1個多月。

王溪河說，他擺了1個多月，想都沒想到民眾會這麼熱情參與連署，而且很多年輕人、情侶參與連署，甚至當天也多名年輕人主動幫忙協助連署，這是他第一次感受到民眾連署的熱情，有信心東京奧運正名公投連署可以順利過關成案。

王溪河說，過去1個多月來，平時一晚都只有1、20份，最多曾連署30餘份，上週五竟然多達172份，也有人專程從永康、安南區來連署。他認為，連署人數爆增，應該與中國鴨霸主導取消台灣東亞運主辦權有關。