陳師孟批管中閔 顛倒是非「企圖先罵先贏」

曾獲選台大校長的台大財金系管中閔（見圖）指責政府「搞政治」，甚至到美國演講，監委陳師孟認為，「連選校長也要到海外取暖」，無非是「顛倒是非、企圖先罵先贏」。（資料照，記者方賓照攝）

2018-07-29 17:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕監察委員陳師孟在個人部落格中，以「大學『自治』了嗎？」為文，質疑引發台大校長遴選涉法爭議的台大教授管中閔。陳師孟指出，此事本是單純法律事件，管中閔卻拒絕依法論法，反倒指責政府「搞政治」，甚至到美國演講，「連選校長也要到海外取暖」，無非是「顛倒是非、企圖先罵先贏」。

陳師孟個人部落格「尖尾週記」，最新一期以 「大學『自治』了嗎？」為文，質疑管中閔。陳師孟寫到自己看了管中閔日前赴美國南加州台大校友會演講的影片，他嘆道，台大校長遴選案吵半年，教育部長換到第三人，「管爺仍然誓言當仁不讓，甚至不惜千里迢迢投訴到國外」。陳師孟諷，以往選中央民代需要尋求海外支持，現在連選台大校長也要去海外「取暖」，令人大開眼界。

陳師孟認為，此事本是單純法律事件，管中閔卻透過指責政府，「把這件事搞成很複雜的政治事件」；陳師孟直言，雖然他認為小英政府對他不夠好，但「這種罵法可不敢苟同」。

陳師孟指出，所有對管中閔的指控都是法律層面的違失，包括參選校長時填表未充分揭露校外兼職等。而教育部種種不予聘任的理由，都有法令依據，所憑無一出自政治立場，管中閔卻一昧以神隱方式拒絕「依法論法」，在美國演講中也對這些具體指控置若罔聞，反倒指責政府在搞政治。陳師孟直批，這樣的「顛倒是非、企圖先罵先贏」，只有馬前總統說北檢起訴是「政治迫害」，差可比擬。

他說，「管案」令他回憶起在台大歷任校長幾乎都聽命於中國國民黨，只有一位「無黨籍」的虞兆中校長例外，將大學理念歸納為「大學自治，學術自主」。而即使後來校長由選舉產生，也不曾像管案一樣，事前就被舉發不配為人師表。陳師孟說，如果台大當真容許這樣一位在「性格上與行為上的瑕疵品 」來領導，即使被評為全球十大，也只是騙騙外人，「 一所偉大的大學」不可能對自己造成的「瑕疵」視而不見。

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陳師孟部落格「尖尾週記」