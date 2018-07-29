馬公新力量崛起 綠營馬公市長參選人黃健忠競選總部成立

綠營馬公市長黃健忠競選總部成立，檯面上政治人物齊聚一堂展現團結氣勢。（記者劉禹慶攝）

2018-07-29 19:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕標榜馬公新力量、代表民進黨參選馬公市長黃健忠競選總部，今日率先成立，並在澎湖綠營視為民主聖地的烏崁靖海宮，舉行誓師大會，綠營檯面上政治人物齊聚一堂，現場還出動超過200部車隊，聲勢相當浩大。

出身馬公市烏崁的黃健忠，雖然是政壇白紙，但近年來發揮年輕人創意，以烏崁社區理事長身分規劃元宵節盛會，奠定烏崁元宵觀光重鎮地位，並曾任民進黨澎湖縣黨部主委職務，成立澎湖首個社區自主管理的海膽保育區，同時也是澎湖武轎發展幕後功臣，此次參選擁有年輕票源支持。

黃健忠競選總部成立誓師大會，綠營地方政治要角齊聚一堂，除擔任競選總部主委的立委楊曜外，縣長陳光復、議員陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、馬公市代表蘇育德、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、議員參選人陳永和、湖西鄉長參選人洪添英、馬公市代表參選人呂俊褞等人都到場，展現綠營團結氣勢。

楊曜右手拉縣長陳光復、左手提黃健忠，呼籲選民一票投陳光復、一票投黃健忠，讓綠營由中央至地方完全執政，建設不一樣的澎湖；黃健忠此次代表綠營出征馬公市長，還有現任馬公市長葉竹林、前任市長蘇崑雄，雖然蘇葉系出同門，都是國民黨籍，但葉竹林與黃健忠也有親戚關係，因此票源都重疊，預料將是番激戰，人人有勝算但卻人人沒把握。