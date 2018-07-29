盧秀燕搶攻海線選票 重提停止中電北送、憑身分證看花博等政見

盧秀燕參加清水婦女會分區座談會及碗盤蔬果洗滌液DIY活動。（盧秀燕服務處提供）

2018-07-29 19:37

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕，為搶攻海線選票，今天參加清水婦女會舉辦的分區座談會及碗盤蔬果洗滌液DIY活動，老調重彈，再提停止中電北送、恢復老人健保補助及憑身分證看花博；市府重申「停止中電北送」是假議題，憑身分證看花博不可行，老人健保補助並未取消，而是「落實排富」。

清水婦女會舉辦分區座談會及碗盤蔬果洗滌液DIY活動，吸引近400名婆婆媽媽參與。清水婦女會理事長、前台中市議會議長張清堂夫人謝素真、台中市副議長張清照及國民黨中常委楊瓊瓔皆到場，呼籲與會人士支持盧秀燕。

盧秀燕則重申反空污政見，要求停止中電北送，台中市政府一年預算1800億，她當選市長後將恢復老人健保補助，每位老人每月750元，減輕市民家庭的經濟負擔；並允諾當選市長後一定讓市民憑身分證免費看花博，呼籲市民年底用選票捍衛自己的權益與健康，「市長換人、空氣換新」，「市長換人、經濟才會興」！

紫雲巖主委吳勝隆在現場則說，林佳龍市長上任後，在清水區沒有什麼建設，呼籲大家支持盧秀燕，才能改變清水區。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，台中市老人健保補助並未取消，是「落實排富」，持續補助低收與中低收老人家，並將省下經費用在長輩，更讓政策長遠可行；市民憑身分證免費看花博？因前市長胡志強與國際園藝生產者協會簽約時，花博就是售票性質，根本不可行；另中火發電量已不夠中部使用，「中電不北送」是假議題。

清水區長張明昌表示，林佳龍市長上任後，除在海線地區推動路平、燈亮、水溝通等基礎建設，高美濕地旅客服務中心已委外營運，海洋生態館及鰲峰山自由車場也將於年底完工及整修完畢，每年更在海線舉辦燈會，這些建設人民都很有感，跟吳主委的認知顯有出入。