南投百里侯之爭 賴清德樂觀看民進黨選情

行政院長賴清德（中）被問及年底南投縣長選情，對代表民進黨參選的草屯鎮長洪國浩（左）深具信心。（記者佟振國攝）

2018-07-29 17:16

〔記者佟振國／南投報導〕距離年底選舉不到4個月，行政院長賴清德今至南投縣視察，也不忘為民進黨縣長參選人洪國浩拉抬聲勢，賴揆稱讚洪國浩擔任南投農田水利會長任內，讓能高大圳修復供水造福農民，2屆草屯鎮長讓公所轉虧為盈，各項建設都做得很好，顯示他是堅守財政紀律的人，把錢花在刀口上，這樣的好鎮長，相信能獲得南投縣民支持，也對南投縣民有信心。

賴清德今天下鄉南投埔里視察，也吹起「賴神」旋風，選戰倒數不到4個月，執政黨提名參選人包括鎮長參選人廖志城、縣議員參選人陳宜君等人也把握機會與「賴神」合照，盼為選情加分。

對於年底南投縣長選情，賴清德則是樂觀以對，對代表民進黨參選的草屯鎮長洪國浩深具信心，強調他在擔任南投水利會長任內，解決埔里能高大圳921震災後修復問題，原先的會長已經要放棄，但洪國浩認為能高大圳對農民太重要了，因此排除萬難修復，讓灌溉範圍比以往更大，農民受益更多，從這點可以看出他是能解決問題的人。

賴揆也表示，洪國浩擔任草屯鎮長，公所原本負債1.8億，但短短幾年不僅把債還清，還有5億多的盈餘，各項建設都做得很好，表示他也是堅守財政紀律的人，不是用經費當做人情的籌碼，反而把錢花在刀口上，每一分錢都能發揮效益，這樣的好鎮長，相信能獲得縣民支持，也對縣民有信心。

埔里鎮長參選人廖志城（左）與賴清德（中）合照。（記者佟振國攝）