不支持東奧正名 陳子敬：會變成「中國港澳台」

2018-07-29 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕對於台南市多位市長參選人表示「支持東奧正名」，台南市無黨籍市長參選人陳子敬表示不認同。陳子敬除在自己臉書發表「不支持東奧正名」外，今天也發出新聞稿再次強調「不支持東奧正名」。

陳子敬表示，兩岸定位不是地方政府所能決定，而台南市長參選人不應該為選票考量，而不顧台南未來與對岸商業交流。而在此選擇支持東奧正名，對岸都在看，這等於「提前拒絕」兩岸交流，此對台南的觀光、農漁業等等之發展是非常不負責任的心態。

他表示，1981年台灣與中國奧委會簽訂兩岸以「中華台北」參與體育賽事，中華台北隊是以國際奧委會會員，正式參加北京奧運，這可以視為兩岸履行「洛桑協議」。

陳子敬說，從1981年洛桑協議到2008年北京奧運，中國大陸顯然沒有做出「政治干預體育」，但台灣藉2020東京奧運，發起正名運動，雖屬民間活動，但處處可看到台灣政府「體育干預政治」。

他說，近日「東亞青運」被取消主辦權，「東亞青運」是國際奧委會底下機構，受制於洛桑協議，未來國際奧委會不排除循東亞青運模式，取消台灣參加東奧，這對台灣體育是一大傷害，如果中華台北被取消在IOC成員資格，恐怕以後台灣將很難再進入國際奧委會，此對台灣運動員莫大損害。

陳子敬表示，過去中國大陸慣用「港、澳、台」，如日本東奧真的出現台灣隊名稱，中國大陸一定會以「中國港澳台」之稱謂大肆宣傳，而台灣不啻自己跳入限縮在「港澳台」的困境。