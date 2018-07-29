參選新竹縣長 徐欣瑩成立宗親後援會

民國黨主席徐欣瑩揮舞世界徐氏宗親總會理事長徐明恩（立者左）所交付的徐氏宗親大旗，今天成立新竹縣的徐姓宗親後援會。（記者黃美珠攝）

2018-07-29 14:21

［記者黃美珠／新埔報導］民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天早上在新埔義民廟成立徐姓宗親後援會，由她親自授予各鄉鎮市的徐姓宗親後援會召集人證書，她也從徐姓宗親後援會總召集人、前縣府秘書徐國振等宗親族長手中接下錦囊、粽子、蘿蔔以及鳳梨等，象徵宗親給力徐欣瑩智慧和力量，破除外面的選舉流言等，擁有好的運道順利選上新竹縣長。

世界徐氏宗親總會理事長徐明恩說，今天看本報獨家報導「某科技界大老」要擔任「某個候選人」的後援會會長，以斷絕徐欣瑩的金脈。他說，我們只要宗親努力、團結一致，徐欣瑩就一定會贏。

徐欣瑩說，自己從政10幾年來始終清白參選、專心問政，沒有自己的私人事業，正因為如此清清白白無可攻擊，所以現在坊間才會有耳語，誹謗她用宗教操控政治，她希望宗親族人看清楚。

她說，21年前她學會禪定，這是她個人自我沈澱1天忙碌後心靈的方法，覺得很有效也很好，就像有的人用跑步，有的人用看書等。至於教她禪定的老師，一如她的博士班指導老師或是小學、國高中老師一樣，都是人生旅途上遇到的師長而已。

她說很多宗親可能也會面對這樣的質疑卻不之如何幫她說明，因此她趁著徐姓宗親後援會成立的機會親口跟宗親們報告清楚。未來若當選縣長，會重新發放老人年金，恢復營養午餐和鄰長津貼。

民國黨主席徐欣瑩揮舞世界徐氏宗親總會理事長徐明恩（立者左）所交付的徐氏宗親大旗，今天成立新竹縣的徐姓宗親後援會。（記者黃美珠攝）

世界徐氏宗親總會理事長徐明恩（左）面對宣明智擔任國民黨楊文科後援會會長一事，強調「我們只要宗親努力、團結一致，徐欣瑩就一定會贏」。（記者黃美珠攝）

前新竹縣政府秘書徐國振（中）以新竹縣徐姓宗親會總召集人身分交付錦囊，給民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）智慧去打贏選戰。（記者黃美珠攝）