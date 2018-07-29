「選會做事的人」 蘇貞昌：誰會做事是長期累積的印象

蘇貞昌出席黃氏宗親會在新北市政府大樓舉辦的活動，慨談當年興建市府大樓的經驗。（記者何玉華攝）

2018-07-29 13:39

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天中午出席黃氏宗親會在新北市政府大樓舉辦的活動，他提到這棟大樓是他一步一腳印蓋起來的，「誰會做事，是累積起來的印象，不是選舉的時候才喊的包裝。」

由於國民黨台北市長參選人丁守中、新北市長參選人侯友宜明天早上將出席同一場座談會，共同發表對深澳燃煤電廠、軌道建設等議題的看法，蘇貞昌對此表示，他已經在上週二（24）很清楚地和新北市民報告他的政見，要選市長的人，向人民報告政見是應該的。

相較丁守中、侯友宜同台，蘇貞昌是否也將與姚文智攜手？蘇貞昌表示，他和每個縣市的候選人都有連繫，有討論，他提出要讓新北做一千萬人的舞台，就是把新北市這個環狀城市，建設成整個北台灣，包括台北市、桃園、基隆、宜蘭都可以在這裡生活、工作、就學遊憩的好地方。

對於近日侯友宜陣營也喊出「選會做事的人」，蘇貞昌舉他蓋的新北市政府大樓為例，從地下4樓一層一層挖，一層一層的蓋到地上33層樓，這是一步一腳印，是長年的時間，「誰會做事，是累積起來的印象，不是選舉的時候才喊的包裝。」

蘇貞昌說，他非常感謝當年市民給他機會，感謝團隊一起努力，而且當年有遠見，在蓋地下室的時候就設了儲冰、節能、冷卻、省電的設施，讓今天在這裡上班的人，一方面能享受好的冷氣空調，同時也能為新北市民省電，他以過去有這樣的經驗為榮，也希望爭取未來能夠再進入新北市政府的大樓，為市民工作。