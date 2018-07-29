山手線買1送2 賴清德大力行銷大台中希望123

行政院長賴清德視察台中國際機場。（記者歐素美攝）

2018-07-29 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕行政院長賴清德今天走訪台中國際機場、梧棲朝元宮及台中港旅客服務中心，以了解台中國際機場2035年整體發展計畫及台中港整體發展，賴清德對台中市長林佳龍提出的「大台中希望123」政策，如數家珍，笑稱「山手線買一送二」，行政院不僅原則核定山手線，並贈送捷運綠線及藍線，綠線到彰化鹿港、藍線則到台中港，未來並將延伸到南投，經費高達數百億元，完工後大台中將更加便利與發展。

賴清德表示， 台中市是台灣智慧機械的大本營，更擁有國際級科技大廠，也是台灣少數擁有國際機場和國際商港的城市，這4年來在林佳龍市長清廉勤政及立委協助下，除弊興利，推動許多計畫，中央大力支持，現在台中市已蛻變為安居樂業的城市，也是一個國際的大都會。

賴清德說， 我非常佩服林市長對於大台中的擘畫，我還記得他競選台中市長時，除了為人所知的十年磨一劍的精神之外，他的「大台中希望123」深深打動台中市民的心，就是一條山手線、兩個國際空港、三個副都心，山手線部分，行政院已原則同意，山手線結合捷運綠線及藍線，不僅讓台中市可持續發展，更扮演中台灣的領頭羊，未來台中市將成為台灣出入國際的重要門戶，扮演台灣下一階段發展的動力引擎。

林佳龍在機場時則爭取將市府提出的「台中國際機場門戶計畫」，納入「台中國際機場2035年整體發展計畫」，建議軍民航務分離，設置民航獨立塔台及專用跑道。

賴清德說，國發會已在今年6月審查通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，行政院也原則核定，第一階段將花費28億擴建第三航廈、興建停機坪及滑行道，預計可承載400萬至500萬人次運量；如果國際航線與兩岸航線每年運量大於210萬人次時，就啟動第二階段。 第二階段與第一階段的經費加總約230-240億元，目標是1000萬運量，預計於2035年達成，行政院將一次核定、分階段執行。「台中國際機場門戶計畫」與「台中國際機場2035年整體發展計畫」相輔相成，是創造雙贏及加乘效果，要求交通部跟台中市政府討論，使整體效益提升。

視察台中港時，市府則提出台中港2.0計畫，將打造一個市鎮生活圈、兩大海空港產業帶及三個觀光遊憩區，並提出北段生態觀光專區、東段商務觀光特區、南段工業綠能專區的發展策略，市長林佳龍希望中央能配合設置大型輪碼頭及航運大樓、農產品物流中心及建請台電加速設置中部電力博物館等。

賴清德說， 過去陳水扁總統曾對台中提出三項建設，即國際機場、升格直轄市及科學園區。如今蔡總統及我以具體行動來完成台中市的擘畫，讓台中成為國際性都市，並結合中、彰、投一起進步，作為台灣下一階段向前進步的動力。