相列雷達傳研發遇瓶頸 海軍新型巡防艦配裝恐有變數

中科院以代號「迅達計劃」研製海基型相列雷達傳出研發進度落後，海軍新型飛彈巡防艦是否會配備相列雷達因此出現變數。（資料照）

2018-07-29 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕中科院為配合海軍新一代戰鬥系統，以代號「迅達計劃」研製海基型相列雷達，但傳出資料處理器體積過大，加上技術問題未獲得進展，整體研發進度落後，海軍新型飛彈巡防艦是否會配備相列雷達也因此出現變數。

根據《上報》報導，海軍規劃未來作戰艦艇使用名為「迅聯系統」的新型戰鬥管理系統，規劃要在2019年完成研發後開始和海基型相列雷達等各項系統進行整合，不過中科院「迅達計劃」所研製的海基型相列雷達卻傳出研發進度嚴重落後。原因在於海軍規定相列雷達的偵測距離必須超過300公里，但中科院研製的雷達目前要達到此效能，資料處理器與信號處理器的體積太大、重量太重，且部分技術問題一直無法突破。

知情人士指出，「迅達計劃」所研製的海基型相列雷達幕前仍過大過重，若要安裝在4500噸的新型飛彈巡防艦上，必需噸位加大才能解決船身平衡及體積重量問題，但如此一來必須修改至5800噸位以上，但這樣又涉及到另一型戰艦結構設計，所以海軍對此並不贊成。

而海軍代號「震海計劃」新型飛彈巡防艦的原型艦將在2019年初啟動，若中科院還是無法克服技術問題，海軍是否要在新型飛彈巡防艦上配備海基型相列雷達將會出現變數。