柯文哲參訪「新竹300博覽會」 林智堅：人親土親、歡迎回家

台北市長柯文哲今天上午到新竹市參訪「新竹300博覽會」，並進行城市交流，新竹市長林智堅擔任解說導覽，兩人所到之處都吸引大批民眾圍觀，是最佳的人氣吸引機。（記者洪美秀攝）

2018-07-29 13:03

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長柯文哲來新竹市進行城市交流，柯文哲讚新竹市長林智堅做得好，但民進黨籍的市長林智堅挺姚文智還是柯文哲？林智堅受訪說：「人親土親，歡迎柯文哲市長回家並與新竹市進行城市交流，今天主要是做城市交流，請大家不要做政治的過度聯想與解讀。」

不過，柯文哲受訪說，爸媽本來就住新竹市，每次回新竹市，爸媽都會說「少年市長做得不錯」，也都會參加新竹市的活動，相信林智堅應該做得不錯，也把新竹市當做今年城市交流的最後一站，頗具意義。

相對於柯文哲大讚林智堅，林智堅則對柯文哲的到訪表現得很謹慎，強調今天是進行城市交流，主要是意見的分享，請大家不要有過度的聯想與解讀。不過，林智堅也強調，看到這麼多人圍著看柯市長，見識到柯文哲的群眾魅力，期許透過城市交流，讓台北市也能看到新竹市的偉大。

林智堅隨後也為柯文哲進行「新竹300博覽會」全程導覽，包括光輝城市、酷暖城市、自造城市及不老城市、漫遊城市等，兩人所到之處都吸引很多民眾爭相觀看，幾乎擠爆現場，柯文哲和林智堅要移動腳步都難，成了最佳的人氣吸引機。

柯文哲表示，回到新竹市讓他覺得很親切，每次回新竹市都感覺新竹市不一樣，顯然這三年多來的改變很大，他也透露，個人粉絲團中，最多人的是台北市民，其次就是新竹市民，因此回新竹市，讓他有回家的感覺。

柯文哲稍後還會到台大醫院新竹分院訪視「早療中心」，最後會參觀新竹市區中心的隆恩圳、傍晚則到新竹南寮的親子沙灘參觀，希望看看新竹市各方面的建設。

台北市長柯文哲今天上午到新竹市參訪「新竹300博覽會」，並進行城市交流，新竹市長林智堅擔任解說導覽，兩人所到之處都吸引大批民眾圍觀，是最佳的人氣吸引機。（記者洪美秀攝）

台北市長柯文哲今天上午到新竹市參訪「新竹300博覽會」，並進行城市交流，新竹市長林智堅擔任解說導覽，兩人所到之處都吸引大批民眾圍觀，是最佳的人氣吸引機。（記者洪美秀攝）