東亞青運主辦權被拔 賴揆抱屈：籌辦工作不要停

行整院長賴清德視察台中國際機場時，為台中市長林佳龍說公道話。（記者歐素美攝）

2018-07-29 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕行政院長賴清德今天視察台中國際機場時，針對台中市被取消東亞青年運動會主辦權抱屈，呼籲國人支持台中市，要求台中市長林佳龍相關的籌辦工作不要停歇；並針對空汙問題講「公道話」，認為不可歸責台中市政府，他表示，至2025年，台灣電力公司空汙排放將減少35%。

賴清德今天上午在交通部長吳宏謀、立法院副院長蔡其昌及台中市長林佳龍等陪同下，到台中國際機場視察時表示，我此行除宣布此重大計畫，支持林市長團隊的努力，也要特別跟林市長團隊及市民加油打氣。「體育超越政治，但中國反其道而行，用政治打壓體育」，除影響台中市的權益，也對9個國家地區、2500名運動選手非常不公平。

賴清德說，行政院除嚴詞批判中國的野蠻行為，也全力支持林市長率領的團隊積極爭取權益，尋各種管道申復，並呼籲台中市民及國人支持台中市長林佳龍及台中市，與台中市民站在一起，並希望林佳龍在籌辦東亞青運的軟硬體工作不要停歇，要依按照進度完成，「我再次肯定林市長因應整個台中東亞青運相關事宜，大家一起努力」。

另針對空汙問題，賴院長表示，行政院已要求台灣電力公司未來一定要根據蔡英文總統的能源配比，亦即20%再生能源、30%燃煤發電及50%天然氣執行，此外，至2025年，台灣電力公司空汙排放將減少35%。

在台中火力發電廠方面，未來也會由燃煤逐步轉為天然氣；現有燃煤部分，除會設置煤倉以外，也會裝置空汙減排設備，以降汙減排，未來會朝向超臨界目標邁進，台中火力發電廠空汙排放將逐年降低。

賴清德並強調，「我要幫林市長及市府團隊講一句公道話，這些空汙排放都不可歸責於台中市政府」，因為空汙排放汙染源很多，包括移動汙染源、機車、汽車、大客車、大貨車、工業鍋輪、餐廳廚房油煙，以及道路、河川及建築工地揚塵等。

賴清德說，林市長率領團隊積極做空汙防制，台中市榮獲106年台灣空汙防制成績第一名，環保署並頒發2000萬元獎金給台中市，這是林市長努力的結果及大家共同的成就，希望市民知道，並持續與林市長及市府團隊推出的各種政策共同努力，行政院也會支持台中市政府，與立法院各委員合作，持續協助台中市政府在空汙減排方面愈做愈好。謝謝林市長的努力。