參加佛教祈福 侯友宜與李四川心願大不同...

侯友宜說受金剛上師指導，他說心願前，要先學吸氣、吐氣，祈求國泰民安。（記者何玉華攝）

2018-07-29 12:06

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今早受邀出席世界佛教正心會祈福活動，與新北市副市長李四川及多名官員同台，主辦單位在侯友宜致詞後，邀他大聲「吼」出心願，侯友宜簡單的表示希望台灣都能國泰民安、風調雨順、平安健康，反倒是隨後受邀上台的李四川大方祝他年底心想事成。

世界佛教正心會將進行3年環島祈福計畫，今年6月從中正紀念堂啟航，目前在新北市板橋板樹體育館前進行祈福法會，昨天民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席祈福活動，今天國民黨新北市長參選人侯友宜也受邀到場，現場還又代表市府出席的副市長李四川、社會局長張錦麗、民政局長江俊霆等人。

世界佛教正心會由金剛上師 庫頓尊哲雍仲尊者第五世 恆性嘉措仁波且帶領，把佛殿搬到汽車上，打造台灣、世界第一個行動的佛殿，把佛殿開到全國大小鄉鎮，還首創「大聲吼出自己的心願」，要集結眾人心願，同心祈福。

侯友宜以曾任新北市副市長的經歷，感謝世界佛教正心會多年來捐助新北市政府急難救助金共123萬餘元，濟弱扶貧，還說金剛上師是嘉義東石人，他自己是嘉義朴子，兩人是嘉義同鄉，讓他身為敬佩金剛上師弘法的宏願。