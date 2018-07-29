黃國昌宜蘭陪參選人掃街 婆媽尖叫握手「偶像！」

時代力量在宜蘭縣5合1大選，包含縣議員、市民代表、里長共提名6人，黨主席黃國昌（左）今陪同該黨縣議員參選人林正芳，到宜蘭市南北館市場掃街拜票，為參選人拉抬聲勢。（記者張議晨攝）

2018-07-29 12:01

［記者張議晨／宜蘭報導］時代力量黨主席、立委黃國昌，今早到宜蘭縣頭城鎮、宜蘭市及羅東鎮掃街，為黨籍縣議員、市民代表、里長參選人拉抬聲望，有買菜的婆婆媽媽難得見到黃國昌，樂得衝上前開心合照握手，「本人比電視上還帥！」不過，也有機車騎士在黃說話時，用台語碎念「又不曾看過你」，黃則未多加理會。

今年5合1地方大選，時代力量在頭城鎮、宜蘭市、羅東鎮分別提名林瑞文、林正芳、歐志銘等三席縣議員參選人，宜蘭市民代表提名呂柏凱、郭禀翰，蘇澳鎮提名聖愛里長參選人黃忠志。

今上午8點，黃國昌陪同6名黨籍提名參選人從頭城鎮往南掃街，9點半抵達宜蘭市，為6名參選人披上肩帶，隨即轉入南北館市場掃街。

有婆媽難得見到黃國昌尖叫，還直呼「偶像」、「本人比電視還要帥」，還有攤販直言，藥石利多加油才有投票動力，黃則不斷向選民拉票，讓時力在宜蘭縣有縣議員席次。

黃國昌指出，他母親是宜蘭人，他也算一半是宜蘭人；宜蘭是台灣民主聖地，人民選出的代議士，就必須為全民服務，廉民、勤政是基本要求，但全台各縣議會，貪汙、賄選，每次大選後起訴的起訴，都在侵蝕台灣民主根基。

他還強調，時力從創黨開始，對廉能、乾淨透明都有最嚴格要求，這次在宜蘭縣推出在地子弟，有心在宜蘭與選民奮鬥。不過，黃說話時，有停等紅綠燈的民眾不滿，對黃國昌回頭用台語大罵「又不曾看過你」，直到綠燈亮起後，才悻悻然離開。