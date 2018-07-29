教團民調看大學自治 7成同意政府應適法性監督

黃昆輝教授教育基金會今公布第10次的教育民意調查。（記者吳柏軒攝）

2018-07-29 11:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今公布第10次的教育民意調查，針對高等教育各項重大議題，民調發現，有82.9％意見擔心優秀人才被中國高薪挖走，80.6％認為大學畢業即失業的問題嚴重；另，也對大學自治詢問，約69.5％民眾認為，當公私立大學校長遴選有適法性疑義，政府應監督審核。

黃昆輝表示，這次民調將社會普遍關心的高教議題涵蓋在內，其中如民眾憂心學生缺乏國際競爭力、大學和產業需求脫節、大學過多使品質平庸化、優秀學生流失嚴重等，在民調複選題內，各項皆高達7成以上，呈現民眾對上述問題皆普遍憂心。

該民調顯示，如有58.8％擔心教育階級化；47.8％認為就讀公立大學較有發展，僅29.9％認為讀公私立大學一樣；建議優秀生出國念書有45％，建議就讀國內好的大學的有43.2％；更有80.6％民眾認為大學畢業即失業的問題嚴重；亦有67.1％認為優秀教授外流問題嚴重；亦高達75.9％擔心高科技人才被中國挖角等；89.1％認為政府應加強人力規劃，作為大學科系設置。

該調查民調小組召集人郭生玉說，民調也針對大學自治權利行使調查，因社會過去有兩派，一派是大學要在法律規定範圍內行使大學自治，另一派則認為大學自治是神聖不可侵犯，兩派爭論不休，盼透過民調產生教育作用、啟迪社會，並認為，全世界沒有民主國家、法治國家會認同行使公權力可不受法律約束。

看大學自治，委員馮清皇表示，民調結果顯示，67.1％民眾贊成大學自治行使必須接受法律監督；但卻有45.9％又批評主管機關的合法性監督是政治力介入；顯示在該議題上，民眾對如何依法約束大學，仍有矛盾看法。