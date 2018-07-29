獨家》8/7僅三拍黨工宿舍 立委轟：執行署不要再拖

列入8月7日行政執行署台北分署第三度拍賣的國民黨松山區寶清段的黨工宿舍（圖中2樓），該物件位於南京東路巷內前二拍皆流標。（資料照）

2018-07-29 10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨將「國產變黨產」逕轉賣財團或私人獲利，行政院黨產會至今已祭出2道追徵行政處分，共追徵20億元價金，行政執行署預定於8月7日三拍流標的黨工宿舍，因追徵案件移送行政執行署一年多來，拍賣進度嚴重落後，早完成鑑價、市場詢問度最高的松山區黨部遲不開拍，朝野立委不滿痛批，「執行署不要再怠惰！」

針對舊中央黨部大樓被賤賣給張榮發基金會，黨產會本月24日追徵11.4億元，加上去年所追徵「轉帳撥用」8.6億元，及國民黨積欠黨工退休金5.9億元，被告上法院查封黨產償還，累計金額已破25.9億元。

黨產會近期將再祭出處分，預定追徵大孝大樓案約7.8億元，屆時國民黨名下287筆不動產，都有機會成為法拍標的，台北分署現排定8月7日第三度開拍，拍賣物件為二拍流標的南京東路巷內的黨工宿舍。

據了解，黨產會早在去年7月18日，將8.6億元追徵案移送行政執行署，迄今逾一年，台北分署只開拍低價黨工宿舍，不拍賣市場詢問度最高，鑑定價額1億多元的松山區黨部，現僅拍出一棟1526萬元的嘉興街宿舍。

促轉會副主委張天欽指出，「促進轉型正義條例」規定，由中央成立特種基金，將追回國庫的不當黨產，用在推動轉型正義、人權教育等用途，「目前還沒收到錢，沒錢成立特種基金！」

對此，民進黨立委莊瑞雄質疑，既然台北分署已全部鑑價完成，行政執行署可全部一次拍賣，一次只拍一間績效非常差，反觀法院執行查拍黨產速度非常快，已經有對照組，行政執行署不要再拖延，不然攸關推動轉型正義的特種基金無著落。

「行政執行署有怠惰之嫌！」時代力量立委徐永明批，熱門地段的物件並非沒市場，而是行政執行署遲不拍賣，新任法務部長蔡清祥應緊盯進度，將所有國民黨被查封物件公開上網，讓全民監督執行進度，不容行政執行署再拖延。