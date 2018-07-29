DJ柯P電音趴與低胸辣妹合照 網笑翻：佩琪在後面很火大

柯文哲28日在電音音樂趴「Unite with Tomorrowland」與正妹樂迷合照。（圖擷取自IG）

2018-07-29 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（27日）在大佳河濱公園參加「Unite with Tomorrowland」電音趴，在知名DJ馬丁詹森（Martin Jensen）引領下一同上台狂歡，也讓台下網友直呼「這個阿北太猛了吧！」事後有台下辣妹PO上與柯文哲合照，大讚柯「太可愛了」，網友則笑說「佩琪在你後面，她很火」。

柯文哲頭戴黑色鴨舌帽，身穿樂團潮T，在DJ馬丁詹森引領下，上台與台下樂迷一同狂歡，過程中不斷雙腳蹦跳，還振臂高呼炒熱氣氛，甚至還化身DJ在台上刮盤與樂迷同歡，台下更有人不斷高喊「柯P、柯P......」，柯文哲則在大喊3次「I love Taipei！」後離開現場。

事後有一名辣妹樂迷開心地在IG上PO出與柯文哲的合照，大讚「柯p在tomorrow land 當DJ欸，太可愛了」，貼文也引發網友熱議。「宅神」朱學恒則在臉書PO文笑稱「中間阿北美肌美到認不得啦」，網友也笑稱「臉也太尖了吧...」、「臉部附近怎感覺力場怪怪」。

但也有網友擔心，柯文哲與辣妹的合照會讓老婆陳佩琪不開心，「佩琪在你後面，她很火」、「手放在哪裡？」、「回家要跪什麼好～」、「柯市長，你老婆在你後面，臉很兇...」、「佩琪:阿北回家你就死定了你」、「今天要睡客廳了」。