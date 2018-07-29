首度比照海外使領館 美陸戰隊9月進駐AIT

美國在台協會（AIT）內湖新館，將於9月正式運作，美方將派陸戰隊進駐，負責保安任務。（法新社檔案照﹜

2018-07-29 07:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館，將於9月正式運作。據了解，基於對台美關係的重視，美方已經透過管道向我方國安高層告知，9月新館開張後，美方將派陸戰隊進駐。這是台美斷交近40年，美國將首度比照海外使領館，也在台灣打造「陸戰隊之家」。

美比照海外使館 打造陸戰隊之家

前AIT台北辦事處處長楊甦棣年初透露，未來新的AIT將建立陸戰隊之家，這是他任內爭取的。楊並說，陸戰隊之家常是外交聯誼的中心，新大樓代表著美國對台灣的承諾。

預定派駐AIT的陸戰隊，隸屬「海軍陸戰隊使館警衛隊」，隊員稱為「海軍陸戰隊衛兵」，人數則由美國依對當地安全的評估而定。

台灣環境安全 派駐人數不會太多

相關人士指出，進駐AIT新館的陸戰隊人數不會太多，因為與其他美國海外駐館相比，例如剛發生爆炸案的美國駐北京大使館，台灣屬於相對安全的環境，派駐陸戰隊與其說是提高安全規格，不如說是對台美關係重視的高度意義。

由於此事涉及台美關係的具體提升，美方顯得謹慎。甫於7月中卸任AIT台北辦事處處長的梅健華，之前被問及此事時以維安政策不變答覆，並指「我們有一小群美籍人員跟在地的維安人員合作，而這個情況將會沿用到新館」。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）6月曾報導，國務院已要求派遣美軍陸戰隊至台灣，國務院外交安全局與陸戰隊之間正就相關部署進行協調。

內湖新館堡壘式設計 維安勝現址

在AIT內湖新館正式運作前，新任台北辦事處處長酈英傑將履新，成為新館的首位處長。

對於AIT新館將派駐陸戰隊，總統府發言人黃重諺昨日表示，「有關AIT內部安全部署問題，為其內部事務，我方沒有評論」。

AIT台北辦事處位於內湖金湖路的新館，佔地約6.5公頃，安全標準比照美國其他使領館，採堡壘式設計，主建築外圍築起高聳圍牆，內部設置斜坡車道、多個安全崗哨，維安、安全規格勝於信義路現址。而新館也將能容納AIT所有機構。