暫緩金廈通水儀式 ？金門縣府：就像結婚典禮 需妳情我願

金門自中國引水典禮時程成為話題，也讓置於典禮現場附近展示的通水管材，格外引人注目。（記者吳正庭攝）

2018-07-28 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，通水就像結婚典禮，不是自己說「想通水就通水」，需要雙方妳情我願，期待陸委會協助，一起與中國溝通，讓金門自中國引水能畫下圓滿句點。

金門縣長陳福海傍晚出席新前墩「西瓜節」，僅簡單回應媒體詢問，他說，面對自中國引水的紛擾，「金門鄉親權益優先，民生基礎建設第一」是最大前題考量。

願「先通水 典禮延後辦」

縣府說，兩岸通水，是在解決金門長期水質不佳、水源不足的民生重要課題，希望引水過程能單純，不要給金門過多的承擔，染上太多的色彩。

縣府說，通水是雙方一起辦理的行為，一方供水，一方接水，無法單一方自行完成，是一件喜事，更是大事。就像是結婚典禮，需妳情我願，總希望明媒正娶，舉行公開儀式，分享喜悅，不希望偷偷摸摸進行。

盼陸委會協助 與中國溝通

縣府於新聞稿中，先指出對行政院暨陸委會表達「支持水照通，僅期盼典禮暫延後」之政策宣示，對於能夠以人民福祉為先、為念，並能照顧金門鄉親的政策作為，金門縣政府沒有不配合支持的道理。縣府又指出，通水非單方面「想通水就通水」，中國方是否願意配合陸委會「先通水，典禮暫延後舉辦」的想法，還需要協調取得中國的認同與體諒。

金門縣政府說，期待陸委會協助，一起與中國溝通，讓金門自中國引水能劃下圓滿句點，讓缺水不再是金門人的夢魘！