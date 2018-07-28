笑問支持者要不要吃雞排 林佳龍：讓我贏21萬票

台中市長林佳龍（左四）出席霧峰連任後援會，批評盧秀燕沒有政見，呼籲支持者讓他贏對手21萬張，一起吃雞排，同時讓霧峰4名市議員參選人李天生、張芬郁、林德宇、謝賢「全壘打」。（記者蘇金鳳攝）

2018-07-28 19:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍今天出席霧峰區競選連任後援會，他感謝支持者，在東亞青運遭中國打壓的同時，踴躍出席給他溫暖，市府一定要更努力讓大家看到台灣；他也批評國民黨市長參選人盧秀燕，至今根本沒有提出什麼偉大政策，只會「練」空污、老人健保卡、花博免費，他笑問現場支持者「有沒有想要吃雞排」，接著呼籲大家卡認真咧，讓他的選票贏對手21萬票，就可吃到雞排，他來幫忙發！

距離11月24日選舉不到4個月，民進黨今天在霧峰區競選連任後援會，林佳龍到場指出，台中市正在進步中，呼籲市民讓他繼續連任，讓台中市更為起飛，他更請支持者讓霧峰4名市議員參選人李天生、張芬郁、林德宇、謝賢「全壘打」。

天氣雖熱，現場仍湧入很多支持者，林佳龍一開口就說感謝支持者，在東亞青運遭中國打壓的同時，踴躍出席給他溫暖，他一定要更努力讓大家看到台灣、看到台中要用選票堅定團結向前行。

林佳龍細數3年多來的政績，整治綠川、柳川等河川，現在更是路平、燈亮、水溝清，還有社政的托育及托老一條龍政策等等，他說，行政院長賴清德明天（29日）將來台中，會宣布台中港的四港合作、台中國際機場2035年整體發展計劃的雙港計劃。

林佳龍說，大台中正在進步中，但國民黨的市長參選人盧秀燕沒有提出什麼偉大的政策，只會講空污、老人健保卡及花博免費，他不滿地說，盧秀燕說要對抗空污，但那「5根煙囪」，是國民黨的陳庚金允許的，「他們丟垃圾、我撿垃圾，還嫌我姿勢不好看？」他問，這有沒有天良，事實上，台中市空氣品質比台北市好。

林佳龍說，現在假消息很多，有很多人唱衰台灣，希望支持者當佳龍的分身，傳台中的新聞給親朋好友。他也提醒大家要幫忙拉票，要有危機感，不只是為林佳龍而戰，也要為霧峰、屯區，為大台中而戰。

林佳龍說，國民黨有人說，如果林佳龍這次選票跟上次一樣贏對手21萬票，要請吃雞排，請大家一起來努力，一起來吃雞排。

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