國民黨內有緩頰聲 林為洲「感謝」但仍將參選到底

2018-07-28 19:11

［記者黃美珠／竹縣報導］一定要開除林為洲嗎？今天國民黨內部傳出有異聲，有人暗中幫忙緩頰，主張如果林為洲願意「懸崖勒馬」，不無另作停止黨權或申誡等其他較輕處分的可能。但林為洲受訪說感謝終於有國民黨人釋出善意，但這是零和的問題，他不可能「懸崖勒馬」不參選，更何況不參選就不會有黨紀處分的問題，而參選既是必然，除了開除，何來其他較輕處分的可能？

林為洲說，謝謝國民黨中央對整起提名爭議對他釋出善意的人，但是制度已被破壞等於是覆水難收，除非回到原來的制度面去解決提名爭議，否則他不可能因此退選。他始終堅持的就是做對的事情，一如他的競選Slogan:Do the right things.也就是依照去年國民黨中央就決定的提名辦法去走。

林為洲說，現在的局面已經是零和的狀況，一如他的參選聲明，他已經決定參選到底，不可能改變。他要謝謝釋出善意的國民黨內同志，感謝他們為他這一路走來的委屈試著緩頰，只是很遺憾，他不可能不參選了。

事實上，林為洲說，新竹縣林姓宗親會今天已經由六家分會帶頭率先動起來召開臨時會員大會，前台灣省主席林光華也到場，未來其他各分會也將跟進召集。

這些臨時會員大會的舉辦，除了重申林家力挺他參選新竹縣長到底的態度，也開始討論未來選舉如何動員和分工。

林為洲說，六家分會總共約有300名會員，今天到場開完會後餐敘就席開20桌，可見宗親的凝聚力。

前台灣省主席林光華說，他要林為洲直接「開除」國民黨，走自己的路！

林光華說，當對手只有虛偽的吹牛時，林為洲乃至整個林姓宗親要用密集行動，支持林為洲學習黨外精神，邀請所有厭惡2黨惡鬥、不齒2黨黑箱提名的父老兄弟姊妹們一起為新竹縣打拼，支持真正有政策、有做事、也會做事的林為洲，找回新竹的光榮與台灣民主的核心價值。